Limassol, Zypern (ots/PRNewswire) - Praxis, die ultimative Software für den Zahlungsverkehr, hat soeben seinen offiziellen Umzug in den neuen Hauptsitz in Limassol, eine Vielzahl neuer Produkte und eine brandneue Website (https://praxis.tech/) bekannt gegeben.Praxis (https://praxis.tech/) wurde 2016 gegründet und ist ein Software-as-a-Service (SaaS)-Unternehmen, das sich auf die Erstellung von schlanken Zahlungslösungen bei gleichzeitig hohen Genehmigungsraten konzentriert.Da ihr Kundenkreis deutlich gewachsen ist und die meisten ihrer Kunden Market Maker und große Anbieter von Glücksspielsoftware sind, ist ihr Angebot hart umkämpft.Als Teil dieses enormen Wachstums stellt Praxis (https://praxis.tech/) jetzt mehr als 30 neue Fachkräfte für die neue 800+ Quadratmeter große Zentrale ein. Die neuen Büros befinden sich im Herzen des Finanzdistrikts von Limassol und bieten technologisch fortschrittliche und luxuriöse Büros.Es besteht kein Zweifel daran, dass sich das Praxis (https://praxis.tech/)-Angebot weiterentwickeln und seinen Händlern höchste Qualität und Service bieten wird, und zusammen mit den neuen Produkten ist das Wachstum des Unternehmens unvermeidlich.Mit zahlreichen Neueinstellungen, neuen Kunden, neuen CRM-Integrationen und einer enormen Anzahl an neuen Pay-Tech-Produkten zählt das Unternehmen mit seinem signifikanten Wachstum zu den Top-Anbietern von Finanztechnologie.Praxis (https://praxis.tech/) ist jetzt ohne Zweifel ein Trendmacher und wird weiterhin eine führende Rolle in der Welt der Online-Zahlungstechnologie einnehmen, die Innovationen innerhalb der Branche beeinflussen und anführen wird.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1501755/Praxis_Logo.jpgPressekontakt:E-Mail: sales@praxis.tech Tel.: +35725312086Original-Content von: Praxis Tech Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155364/4906668