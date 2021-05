Die ONE Group verkündet in ihrer aktuellen testierten Leistungsbilanz, bereits fünf Beteiligungen erfolgreich abgeschlossen zu haben. Interessierten Anlegern stehen derzeit zwei Angebote zur Verfügung."Erfolg in Serie": Aus der aktuellen testierten Leistungsbilanz der ONE GROUP geht hervor, dass das Unternehmen bereits fünf Beteiligungen der derzeit laufenden ProReal-Serie erfolgreich abschließen konnte, alle weiteren platzierten Angebote laufen nach Plan. Bis dato kann die ONE GROUP neben der hundertprozentigen Performance mehr als 12.000 Investoren, über 500 Millionen Euro eingeworbenes Kapital und Rückzahlungen in Höhe von mehr als 230 Millionen Euro aus den fünf abgeschlossenen Produkten vorweisen.

Den vollständigen Artikel lesen ...