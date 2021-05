An den US-Börsen blasen die Anleger am Dienstag Trübsal. Erneut gerieten vor allem Technologiewerte unter Druck.New York - An den US-Börsen blasen die Anleger am Dienstag Trübsal. Erneut gerieten vor allem Technologiewerte unter Druck: Der Auswahlindex Nasdaq 100 büsste gut eine halbe Stunde nach dem Handelsstart 1,98 Prozent auf 13'526,46 Punkte ein und beschleunigte damit den jüngsten Abwärtstrend. Anders als zum durchwachsenen Wochenstart traf es diesmal aber auch die Standardwerte: Der Leitindex Dow...

Den vollständigen Artikel lesen ...