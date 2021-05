Bonn (ots) - Deutschland soll mehr gegen den Klimawandel tun. Das fordert nicht nur "Fridays for Future", sondern auch das Bundesverfassungsgericht. Die Karlsruher Richter hatten die Bundesregierung vergangene Woche aufgefordert, ihr Klimaschutzgesetz bis Ende 2022 nachzubessern. Jetzt soll das Gesetz sogar noch vor der Bundestagswahl reformiert werden.Kommt jetzt neuer Schwung in den Kampf gegen den Klimawandel? Sind die Klimaschutzziele realistisch oder zu ambitioniert? Kann Deutschland Vorbild sein?Anke Plättner diskutiert mit:- Luisa Neubauer, Fridays for Future- Kerstin Andreae, Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (BDEW)- Prof. Lamia Messari-Becker, Bauingenieurin, Universität Siegen- Reinhard Müller, Frankfurter Allgemeine ZeitungPressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/4906772