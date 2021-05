Das Defizit in der US-Handelsbilanz nimmt immer dramatischere Ausmaße an. Auch unter Donald Trump konnte diese entscheidende Schieflage für die amerikanische Volkswirtschaft nicht beendet oder umgekehrt werden. Denn je größer das Defizit (mehr Importe als Exporte), desto mehr müssen sich Verbraucher, Unternehmen und staatliche Einrichtungen in den USA verschulden, um Waren und Dienstleistungen aus dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...