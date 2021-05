"Es gibt eine größere Aufbruchstimmung in der Wirtschaft", sagte der Präsident der New Yorker Notenbank, John Williams, am Montag, wie Reuters berichtet. Weitere Zitate "Ich sehe keine Verschlechterung der Kreditvergabestandards auf dem Wohnungsmarkt." "Die Fed beobachtet die Vermögenspreise." "Die Fed konzentriert sich darauf, sicherzustellen, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...