Die am Dienstag veröffentlichten Daten zeigten, dass die Warenhandelsbilanz in Kanada im März ins Defizit drehte. Jocelyn Paquet, Analystin bei der National Bank of Canada, erklärt, dass die Importe im März so schnell wie seit acht Monaten nicht mehr gestiegen sind, was auf einen starken Anstieg bei Energieprodukten zurückzuführen ist. Wichtige Zitate ...

Den vollständigen Artikel lesen ...