Innerhalb eines halben Jahres sind rund 385.000 Anträge auf Förderung privater Ladestationen eingegangen. Jetzt wird der Wallbox-Fördertopf noch einmal um 100 Millionen Euro aufgestockt. Die Förderung von Ladestationen für Elektroautos in oder an Privathäusern ist eine Erfolgsgeschichte. Schon am ersten Tag nach Freischaltung gingen 16.000 Anträge auf einen Zuschuss ein. In der Woche darauf kamen weitere 85.000 Anträge zusammen. Schon Ende Februar, nach 300.000 Förderanträgen, wurde der Fördertopf um 100 Millionen Euro aufgestockt. Jetzt, beim Stand von rund 385.000 Anträgen ...

