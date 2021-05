VANCOUVER, British Columbia, Kanada, 4. Mai 2021 Christina Lake Cannabis Corp. (das "Unternehmen" oder "CLC" oder "Christina Lake Cannabis") (CSE: CLC) (OTCQB: CLCFF) (FRANKFURT: CLB) gibt bekannt, dass es seine erste Bestellung über Destillatöl in kommerzieller Menge im Wert von 129.000 CAD erhalten hat, und zwar von einem kanadischen lizenzierten Produzenten, dessen Produkte in mehreren Provinzen vertrieben werden (der "Käufer"). Gemäß der Konditionen der Bestellung darf die Identität des Käufers aus Wettbewerbsgründen nicht bekannt gegeben werden. Die Destillatöle werden für die Herstellung von Vape-Rezepturen verwendet, einem Gebiet, auf dem der Käufer ein wichtiger Akteur ist. Da das Unternehmen für seine produzierten Destillatöle jetzt durchgängig Potenzen um die 90 % verwendet hat, ist das Management von CLC zuversichtlich, dass es den Käufer fortlaufend beliefern und bei Bedarf größere Mengen liefern kann.

In der Anbausaison 2020 fiel Christina Lake Cannabis' erste, in natürlichem Sonnenlicht herangezüchtete Ernte fast doppelt so hoch aus wie zuerst prognostiziert, und schließlich wurden 32.500 kg/71.650 Pfund getrocknetes Cannabis geerntet. In einer Pressemitteilung vom 13. Januar 2021 gab das Unternehmen bekannt, dass es damit begonnen hat, seine ersten ultrahochpotenten Cannabis-Destillatöle zu produzieren, die typischerweise Tetrahydrocannabinol-("THC")-Konzentrationen von mindestens 90 % enthalten und in der Regel als Zutat in einer Produktrezeptur statt als eigenständiges Cannabisprodukt verwendet werden. In einer Pressemitteilung vom 31. März 2021 gab das Unternehmen auch bekannt, dass es seine Extraktionskapazitäten mit der branchenweit ersten Installation des Cosolvent Injection System fast verdreifacht hat. Durch diese Verbesserung kann das Unternehmen durchgängig mehr als 250 kg/551 Pfund Biomasse am Tag verarbeiten, was wichtig ist für CLCs voll integrierte Produktionskette vom Anbau zur Extraktion.

Nach seiner ersten Anbausaison hat Christina Lake Cannabis seine erste Bestellung von Destillatöl in kommerzieller Menge in Höhe von 129.000 CAD erhalten. Der Käufer ist ein etablierter Branchenakteur in mehreren Bereichen der Cannabisindustrie, darunter Vaping, einem der vielen möglichen Anwendungsgebiete für Destillatöle.

Leser, die Nachrichtenportale nutzen, können die oben stehenden Medien möglicherweise nicht abrufen. Bitte besuchen Sie SEDAR oder die Rubrik Investor Relations auf der Website des Unternehmens; dort können Sie eine Version dieser Pressemitteilung mit allen eingebundenen Medien abrufen.

Im Rahmen der Vertriebsanstrengungen des Unternehmens nach seinem ersten Erntejahr hat CLC vor Kurzem Produktproben mit entsprechenden Analysezertifikaten an potenzielle Käufer geliefert, die zurzeit mit dem erfahrenen Verkaufsteam von CLC im offenen Dialog stehen. Zusätzlich zu den Destillatölen bot das Verkaufsteam des Unternehmens den potenziellen Käufern auch winterisierte Öle und Kief an.

Joel Dumaresq, Chief Executive Officer von Christina Lake Cannabis, sagte: "Destillate sind auf dem kanadischen Cannabismarkt aufgrund ihrer Vielseitigkeit gefragt. Es gibt mögliche Anwendungen in Medizinprodukten, Nahrungsmitteln und Getränken, Körperpflege, Vaping und vielen anderen Bereichen. Der Käufer hat eine große Reichweite in verschiedenen Cannabisbereichen, darunter auch Vaping, worin er ein geschätzter Industrieakteur ist. Durch unsere Industriebeziehungen konnten wir mit dem Käufer eine Vereinbarung treffen, in der er sowohl den Wert unseres Produkts als auch unserer vollständig integrierten Lieferkette anerkennt, die ihm eine kontinuierliche Lieferung qualitativ hochwertiger Destillate bietet, die in Sonnenlicht gewachsen sind und einzigartige Cannabissorten mit geschützter Genetik umfassen. Wir freuen uns auf die Rückmeldung unseres Käufers und seiner Endabnehmer und hoffen auf eine langfristige Lieferantenbeziehung mit ihm, wenn wir uns eine Marktposition aufbauen als Lieferant von Cannabisextrakten mit vollständiger Sichtbarkeit ‚vom Boden bis zum Öl', um die erstklassige Qualität unseres Endprodukts zu gewährleisten."

Über Christina Lake Cannabis Corp.

Christina Lake Cannabis Corp. ist ein lizenzierter Hersteller von Cannabis nach dem kanadischen Cannabis Act. Das Unternehmen hat sich eine Standardanbaulizenz und einen entsprechenden Verarbeitungs-/Verkaufszusatz von Health Canada (März 2020 bzw. August 2020) sowie eine Forschungs- und Entwicklungslizenz (Anfang 2020) gesichert. Die Anlage von CLC besteht aus einem 32 Acres [13 ha] großen Gelände, das mehr als 950.000 Quadratfuß [88.258 m2] Freilandanbaufläche, Büros, Anzucht- und Trockenräume, Forschungseinrichtungen und eine Anlage zur Verarbeitung und Extraktion umfasst. CLC besitzt ein 99 Acres [40 ha] großes Grundstück neben seinem Hauptgelände mit 32 Acres Fläche, was es dem Unternehmen ermöglichen wird, den Anbau in einem viel größeren Maßstab zu verfolgen. CLC baut Cannabis unter Verwendung von Sorten an, die speziell für den Anbau im Freien entwickelt wurden, und produzierte in seinem ersten Erntejahr 32.500 kg (71.650 lb) aus seiner bestehenden Anlage, bevor es ein angrenzendes, 99 Acres großes Erweiterungsgelände erschloss. Mit dieser Expansion würde die Anbaufläche letztlich auf über 4,35 Millionen Quadratfuß [404128 m2] steigen, wodurch das Unternehmen mindestens 150.000 kg (330.693 lb) kostengünstiges, qualitativ hochwertiges, sonnengezüchtetes Cannabis pro Jahr produzieren könnte.

"Joel Dumaresq"

Joel Dumaresq, CEO und Director

Nähere Informationen über CLC erhalten Sie unter www.christinalakecannabis.com.

