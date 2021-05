Während die Industrie darauf hinarbeitet, die Netto-Null-Ziele für 2050 zu erreichen, wird diese internationale Konferenz die Gespräche über die Rolle von datengesteuerten Technologien und Innovationen anregen. Die Medienplattform Ignite News wird parallel zu den Ignite Talks lanciert, um die Berichterstattung über die Branche und den Dialog rund um die Transformation zu vertiefen.

Cognite, ein führendes Unternehmen im Bereich der industriellen Innovation, wird vom 21. bis 23. September 2021 seine vierte jährliche globale Konferenz Ignite Talks ausrichten. Die virtuelle Hybridveranstaltung wird globale Führungspersönlichkeiten und Innovationsträger präsentieren, die sich der Transformation der Industrie verschrieben haben, um die Frist von 2050 bezüglich CO2-Neutralität einzuhalten und eine innovativere, datengesteuerte, nachhaltige Zukunft zu schaffen.

