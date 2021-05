New York (ots/PRNewswire) - Thentia, ein weltweit führender Anbieter von GovTech Software-as-a-Service (SaaS), gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine 10-Millionen-Dollar-Investition der Serie B unter der Leitung von Spring Mountain Capital mit Beteiligung von BDC Capital abgeschlossen hat. Thentia wird diese Eigenkapitalfinanzierung nutzen, um seine Go-to-Market-Strategie zu beschleunigen und seine Position als branchenführende SaaS-Plattform für den staatlichen Technologiesektor in den USA auszubauen.Thentia wurde in Kanada gegründet und hat Niederlassungen in den USA. Thentia hat es sich zur Aufgabe gemacht, Regierungstechnologie durch erstklassige Fähigkeiten zu verändern. Seine moderne und elegante Lösung, Thentia Cloud, revolutioniert die Art und Weise, wie Agenturen Daten verwalten, indem sie den gesamten Prozess mit Geschwindigkeit, Automatisierung, Benutzerfreundlichkeit und erstklassigem Service ins 21. Jahrhundert bringt.Diese Serie-B-Finanzierung ist die erste Investition von Spring Mountain Capital aus seinem neuesten dritten Fonds, SMC Growth Capital Partners III, und die erste Investition des Unternehmens in Kanada überhaupt. Mit dem Fokus auf die Bereitstellung von Expansionskapital für Unternehmen, die von bahnbrechenden Innovationen und der digitalen Transformation profitieren, war Spring Mountain Capital schnell von der robusten und innovativen SaaS-Lösung von Thentia und der unübertroffenen Fähigkeit zur Rationalisierung von Abläufen für seine Kunden überzeugt."Thentia bietet eine dringend benötigte Lösung für Regierungsbehörden, die die Bedürfnisse ihrer Stakeholder auf eine Art und Weise erfüllen wollen, die deren digitale Erwartungen übertrifft", sagt Jamie Weston, Managing Director bei Spring Mountain Capital. "Wir glauben, dass der Wechsel zur Thentia Cloud ein Muss für Regierungsorganisationen sein wird, die die besten Benutzererfahrungen verwalten und gleichzeitig tiefe Datentransparenz für ihre eigene Organisation bieten wollen."Weston fügt hinzu, dass der GovTech-Bereich in den USA bei der digitalen Transformation hinterherhinkt. Viele US-Behörden verlassen sich auf manuelle, papierbasierte Systeme und archaische Prozesse, um Daten und Lizenzen zu verwalten. "Thentia Cloud ist eine unglaubliche, branchenführende Lösung für Behörden und das Produkt entwickelt sich ständig weiter mit noch robusteren Funktionen und umfassenden Modulen", sagte er. "Wir sind begeistert, in Thentia und sein Team von visionären Führungskräften zu investieren, um dem Unternehmen zu helfen, seine ehrgeizigen Ziele zu erreichen."Ebenfalls an der Kapitalbeteiligung beteiligt und ein bestehender Thentia-Investor ist der in Kanada ansässige Risikokapitalgeber BDC Capital. Nach Ansicht von Sean Brownlee, Partner des Industrial, Clean and Energy Technology (ICE) Venture Fund%2BVenture%2BFund&a=Industrial%2C+Clean+and+Energy+Technology+(ICE)+Venture+Fund) von BDC Capital, "ist Thentia die führende Cloud-basierte Lösung für das Lizenzierungsumfeld und hat die unterversorgte regulatorische Lizenzierungsbranche erfolgreich durchbrochen, indem es eine hochentwickelte und sichere Lösung liefert, die schnell und effizient eingesetzt werden kann." "Thentia hat ein erstklassiges, hochkarätiges Team von Fachleuten und Vordenkern im GovTech-Bereich zusammengestellt, und ihr Erfolg zeigt sich in dem beeindruckenden Wachstum, das sie bereits erreicht haben."Julian Cardarelli, Chief Executive Officer von Thentia, sagt, dass er mehr als erfreut ist, Spring Mountain Capital im Team von Thentia willkommen zu heißen und ist dankbar für die unerschütterliche Unterstützung von BDC Capital. "Sowohl SMC als auch BDC Capital sind in jeder Hinsicht außergewöhnliche Partner, und es ist ein großes Privileg, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Diese Investition versetzt uns in die Lage, uns auf die Expansion in den USA zu konzentrieren und unsere wichtigsten Ziele zu erreichen, darunter die Entwicklung zum staatlich unterstützten Anbieter von cloudbasierter Agentursoftware in allen 50 US-Bundesstaaten."Cardarelli fügt hinzu: "Mit dem starken Portfolio von Spring Mountain und dem Fokus auf Regierungs- und Unternehmenstechnologie versteht das Unternehmen unser Ökosystem und die Möglichkeit, unser hochentwickeltes SaaS-Produkt bei den vielen Regierungsbehörden in den USA einzuführen, die sich auf veraltete Systeme zur Verwaltung ihrer Daten und Lizenzen verlassen.""Mit der Unterstützung unserer Investoren freuen wir uns darauf, unser Kundenportfolio zu erweitern und ihnen eine erstklassige Technologie und einen überlegenen End-to-End-Service zu bieten, der die Art und Weise, wie sie ihre Geschäfte abwickeln, vollständig modernisieren wird."Thentia wurde bei der Finanzierungsrunde von Blake, Cassels & Graydon LLP beraten.Informationen zu Thentia:Thentia wurde in Kanada gegründet, hat Niederlassungen in den USA und genießt das Vertrauen von Behörden in Nordamerika und weltweit. Thentia wurde von Fachexperten mit der Mission entwickelt, GovTech durch erstklassige technologische Fähigkeiten zu transformieren. Seine sichere, moderne und elegante Lösung, Thentia Cloud, revolutioniert die Art und Weise, wie Agenturen Daten und Lizenzen verwalten, indem sie den gesamten Prozess mit Geschwindigkeit, Automatisierung, Benutzerfreundlichkeit und erstklassigem Support ins 21. Jahrhundert bringt. Weitere Informationen finden Sie unter: thentia.com.Informationen zu New Mountain CapitalSpring Mountain Capital ist eine private Investment-Management-Firma mit Sitz in New York, die sich auf Investitionen in alternative Anlagen konzentriert. Das SMC Growth Equity Team konzentriert sich auf die Bereitstellung von Expansionskapital für Unternehmen, die von bahnbrechenden Innovationen, Paradigmenwechseln oder grundlegenden Markt- oder Verhaltensänderungen profitieren. SMC investiert in zwei Sektoren der US-Wirtschaft, die sich am stärksten verändern und das größte Wachstumspotenzial aufweisen: Unternehmen aus den Bereichen Technologie und Gesundheitswesen. Weitere Informationen finden Sie unter: smcgrowthcapital.com.Informationen zu BDC Capital:BDC Capital ist der Investmentarm von BDC, der Bank für kanadische Unternehmer. Mit einem verwalteten Vermögen von über 3 Mrd. US-Dollar ist BDC Capital ein strategischer Partner für die innovativsten Firmen des Landes. Sie bietet Unternehmen ein komplettes Spektrum an Kapital, von Startinvestitionen bis hin zu Wachstumskapital, und unterstützt kanadische Unternehmer, die den Ehrgeiz haben, sich auf der Weltbühne zu behaupten. 