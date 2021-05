Mailand (ots/PRNewswire) - Um die Immunantwort auf SARS-CoV-2 von Patienten und ganzen Gemeinschaften schnell zu bewerten, gibt Sentinel Diagnostics - ein italienisches Unternehmen, das sich seit mehr als 35 Jahren auf die Entwicklung und Produktion von In-vitro-Diagnostika für fortschrittlichste klinische Chemie, Immunchemie und molekulare Diagnostikplattformen konzentriert - die Einführung von zwei neuen serologischen Tests zum Nachweis von Gesamt-Antikörpern (IgA, IgG und IgM) gegen SARS-CoV-2-spezifische Proteine im menschlichen Serum bekannt: COVID-19 Anti-S1 Total Ab und COVID-19 Anti-NC Total Ab.Die Anwendung dieser Tests würde dazu beitragen, jene Personen zu erkennen, die nach einer Infektion und/oder Impfung Antikörper korrekt entwickelt haben, was den Wissensstand hinsichtlich des Diffusionsgrads von COVID-19 in der Gemeinschaft und die Ergebnisse der Bemühungen der Länder bei den Impfkampagnen verbessern würde. "Die Ausbreitung der SARS-CoV-2-Pandemie und die laufenden Impfkampagnen haben die Notwendigkeit einer schnellen Bewertung des immunologischen Status von Einzelpersonen und Gemeinschaften erhöht, um festzustellen, welche Maßnahmen notwendig sind, um eine Ausbreitung der Infektion zu vermeiden, aber auch die Immunantwort nach der Impfung zu überwachen", erklärt Marco Buonaguidi, Leiter für Vertrieb und Marketing. "Wir haben unsere neue schnelle Lösung für die kontinuierliche Überwachung von Epidemien entwickelt, um sicherzustellen, dass die Entscheidungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu schnellen Ergebnissen führen."Sowohl der COVID-19 Anti-S1 Total Ab- als auch der COVID-19 Anti-NC Total Ab-Test sind In-Vitro-Diagnosetests zur quantitativen und qualitativen Analyse mit immunturbimetrischen Methoden, mit denen Hunderte von Ergebnissen innerhalb einer Stunde und Tausende an einem einzigen Tag verarbeitet werden können, wenn sie auf unserem Sentinel SENTIFIT®270 Analyzer oder anderen automatisierten Analyseplattformen verwendet werden. Der erste Test erkennt die gesamten Antikörper gegen das Spike RBD S1-Protein, der zweite weist die Antikörper gegen das Nucleocapsid (NC)-Protein nach.Die neuen Sentinel Diagnostics-Tests liefern die ersten Ergebnisse in etwa 10 Minuten. Die Verwendung von Sentinel COVID-19 Anti-S1 Total Ab und COVID-19 Anti-NC Total Ab würde dazu beitragen, geimpfte Personen von natürlich infizierten Personen zu unterscheiden. Die Tests können gemeinsam an derselben Serumprobe oder aber getrennt durchgeführt werden, je nach den Anforderungen des jeweiligen Labors.Weitere Informationen finden Sie auf www.sentineldiagnostics.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1502740/Sentinel_Diagnostics_Logo.jpgPressekontakt:Thomas Balanzoni+39 346 3204520thomas.balanzoni@havaspr.comOriginal-Content von: Sentinel Diagnostics, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155372/4906876