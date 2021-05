TAGESVORSCHAU: Termine am 05. Mai 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 05. Mai:

07:00 DEU: Siemens Energy, Q2-Zahlen (Call 8.30 h)

07:00 DEU: Norma Group, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Post, Q1-Zahlen (detailliert) (Call 8.30 h) 07:00 DEU: Rational, Q1-Zahlen (detailliert)

07:00 BEL: Solvay, Q1-Zahlen

07:00 NLD: DSM, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Hugo Boss, Q1-Zahlen (Call 9.00 h)

07:30 DEU: Hannover Rück, Q1-Zahlen (Call 8.00 h) und Hauptversammlung (online 11.00 h) 07:30 DNK: Novo Nordisk, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Secunet Security Networks, Q1-Zahlen (detailliert) 08:00 GBR: Direct Line Insurance Group, Q1-Zahlen

08:30 NLD: Stellantis, Q1-Umsatz

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 DEU: Metro AG, Call zu den Q2-Zahlen

10:00 DEU: EnBW, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Allianz, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Nordex, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Symrise, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Puma, Hauptversammlung (online)

12:00 GBR: Barclays, Hauptversammlung

13:30 USA: General Motors, Q1-Zahlen

17:45 DEU: HeidelbergCement, Q1-Zahlen (detailliert) (Call 18.30 h) 18:00 DEU: Freenet, Q1-Zahlen

18:00 ESP: Endesa, Q1-Zahlen

22:00 DEU: Morphosys, Q1-Zahlen

22:00 USA: Fox Corp, Q3-Zahlen

22:05 USA: Zynga, Q1-Zahlen

22:05 USA: Uber Technologies, Q1-Zahlen

22:15 CHE: Alcon, Q1-Zahlen

22:15 USA: Allstate, Q1-Zahlen

22:20 USA: PayPal, Q1-Zahlen

DNK: A.P. Moller-Maersk, Q1-Zahlen (detailliert)

DNK: Vestas, Q1-Zahlen

FRA: Veolia Environnement, Q1-Zahlen

ITA: Intesa Sanpaolo, Q1-Zahlen

NLD: Wolters Kluwer, Q1-Zahlen

USA: New York Times, Q1-Zahlen

DEU: Auto-Neuzulassungen in Deutschland - Monatszahlen für April

08:30 CHE: BFS: Landesindex der Konsumentenpreise 04/21 09:00 CHE: KOF Konjunkturumfragen 04/21

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 04/21

09:15 ESP: PMI Dienste 04/21

09:45 ITA: PMI Dienste 04/21

09:50 FRA: PMI Dienste 04/21 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Dienste 04/21 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Dienste 04/21 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Erzeugerpreise 03/21

15:15 USA: ADP-Beschäftigung 04/21

15:45 USA: PMI Dienste 04/21 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Service Index 04/21

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie

+ Kabinett zu Corona-Aufholprogramm für Kinder und Jugendliche + 11.00 BPK Familienministerin Franziska Giffey (SPD) und Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) zu Aufholprogramm + 13.00 Regierungsbefragung im Bundestag mit Kanzleramtsminister Helge Braun 09:30 DEU: Online-Pk des Beratungsunternehmens hkp zur Aufsichtsratsvergütung der Dax-Unternehmen 09:30 DEU: Online-PK Bitkom: Ein Jahr Corona - Wie digital arbeiten deutsche Unternehmen? 10:00 DEU: Online-Pk "Wie weiter mit den (Handels-)Beziehungen zu China?". Die von chinesischen Sanktionen betroffenen Europaabgeordneten Reinhard Bütikofer und Michael Gahler sowie der Vorsitzende des Außenhandelsausschusses Bernd Lange kommentieren die EU-Beziehungen zu China. 10:00 DEU: Veranstaltung der Stiftung Verantwortungseigentum zu neuer Rechtsform für Verantwortungseigentum - Vorstellung einer neuen Allensbach-Studie mit den Kanzlerkandidaten von Union und SPD, Armin Laschet und Olaf Scholz, den Parteichefs von Grüne und FDP, Robert Habeck und Christian Lindner, Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und Friedrich Merz, Vizepräsident des Wirtschaftsrates der CDU 10:00 ITA: Veröffentlichung des Berichts zu Welternährungskrisen 10:30 DEU: Online-Pressegespräch Bundesverband deutscher Banken (BdB): Positionen zur Bundestagswahl mit den Hauptgeschäftsführern Andreas Krautscheid und Christian Ossig 11:00 DEU: Pressekonferenz (online) von Transfair Deutschland zur Entwicklung des fairen Handels im Corona-Jahr 2020 12:15 DEU: Inbetriebnahme des erweiterten VW- Presswerkes in Zwickau mit Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und VW-Markenchef Ralf Brandstätter DEU: 12. Wohnungsbau-Tag 2021

10.30 Hybrid-Pk u.a. mit Mieterbund-Präsident Siebenkotten, IG BAU-Chef Feiger, GdW-Präsident Gedaschko und BFW-Präsident Ibel EUR: EU-Kommission stellt Update der Industriestrategie vom vergangenen Jahr vor EUR: EU-Kommission präsentiert Vorschlag für eine Verordnung zur Eindämmung wettbewerbsverzerrender Subventionen aus dem Ausland + Pk mit Vizekommissionspräsidentin Margrethe Vestager DEU: Beginn der Verbraucherschutzministerkonferenz (VSMK) als Online-Veranstaltung GBR: G7-Außenminister beraten über Menschenrechte und Klimaschutz USA: US-Außenminister Antony Blinken reist als Zeichen der Unterstützung im Konflikt gegen Russland in die Ukraine HINWEIS

CHN / JPN / KOR: Feiertag, Börsen geschlossen

