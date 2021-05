DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 5. Mai

=== *** 07:00 DE/Deutsche Post AG, ausführliches Ergebnis 1Q (08:30 Presse-Telefonkonferenz; 10:00 Analysten- Telefonkonferenz), Bonn *** 07:00 DE/Siemens Energy AG, Ergebnis 2Q (08:30 Presse- Telefonkonferenz; 11:00 Telefonkonferenz für Analysten), München *** 07:00 DE/Rational AG, Ergebnis 1Q, Landsberg 07:00 NL/DSM NV, Trading Update 1Q, Heerlen 07:10 DE/Norma Group SE, Ergebnis 1Q, Maintal *** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis 1Q (08:00 Telefonkonferenz; 11:00 Online-HV), Hannover *** 07:30 DE/Hugo Boss AG, Ergebnis 1Q (09:00 Telefonkonferenz), Metzingen *** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 1Q, Bagsvaerd 07:55 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, ausführliches Ergebnis 1Q, Kopenhagen 08:00 DE/Secunet Security Networks AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Essen *** 08:30 NL/Stellantis NV, Umsatz 1Q, Amsterdam *** 08:30 CH/Verbraucherpreise April PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+0,3% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/-0,2% gg Vj 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin 09:30 DE/Bitkom-Präsident Berg, Online-PK zu "Ein Jahr Corona: Wie digital arbeiten deutsche Unternehmen?" *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe April PROGNOSE: 49,9 zuvor: 48,6 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe April (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,4 1. Veröff.: 50,4 zuvor: 48,2 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe April (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,1 1. Veröff.: 50,1 zuvor: 51,5 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone April (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,3 1. Veröff.: 50,3 zuvor: 49,6 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 53,7 1. Veröff.: 53,7 zuvor: 53,2 *** 10:00 DE/Metro AG, Telefonkonferenz zum Ergebnis 1H *** 10:00 DE/Allianz SE, Online-HV 10:00 DE/ENBW Energie Baden-Württemberg AG, Online-HV 10:00 DE/Nordex SE, Online-HV 10:30 DE/Bundesverband deutscher Banken (BdB), PG (online) zum Thema: "Positionen des Bankenverbandes zur Bundestagswahl" *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 8- und 84-tägiger Laufzeit *** 11:00 EU/Erzeugerpreise März Eurozone PROGNOSE: +1,2% gg Vm/+4,2% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+1,5% gg Vj 11:00 DE/Puma SE, Online-HV 11:00 DE/Symrise AG, Online-HV 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 5-jährige Bundesobligation über 4 Mrd EUR 11:45 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Rede (virtuell) beim "Tag des Verantwortungseigentums" 12:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel und niederländischer Ministerpräsident Rutte, Rede und Diskussion (virtuell) anlässlich des "Nationalen Befreiungstages" in den Niederlanden 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:00 DE/Bundestag, Plenum mit Regierungsbefragung von Kanzleramtschef Braun, Berlin *** 13:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 1Q, Turin *** 13:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 1Q, Detroit *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht April Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +800.000 Stellen zuvor: +517.000 Stellen 14:50 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Rede (virtuell) beim Kongress der Unionsfraktion "Für eine zukunftsgerichtete transatlantische Partnerschaft" 15:30 US/Fed, Rede (virtuell) von Chicago-Fed-Präsident Evans (2021 stimmberechtigt im FOMC) bei der Hyman P. Minsky Conference *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit April (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 63,3 1. Veröff.: 63,1 zuvor: 60,0 *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe April PROGNOSE: 64,1 Punkte zuvor: 63,7 Punkte *** 16:00 EU/EZB-Direktor Lane, Teilnahme (online) an Podiumsdiskussion des OMFIF zur EZB-Strategieprüfung *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 17:00 US/Fed, Rede (virtuell) von Boston-Fed-Präsident Rosengren (2021 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der Boston College Carroll School of Management *** 17:45 DE/Heidelbergcement AG, ausführliches Ergebnis 1Q (18:30 Telefonkonferenz für Analysten), Heidelberg *** 18:00 DE/Freenet AG, Ergebnis 1Q, Büdelsdorf 18:00 US/Fed, Rede (virtuell) von Cleveland-Fed-Präsidentin Mester (2021 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim Boston Economic Club *** 22:00 DE/Morphosys AG, Ergebnis 1Q, Planegg *** 22:05 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 1Q, San Francisco 22:20 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 1Q, San Jose *** - DE/Pkw-Neuzulassungen April - Börsenfeiertag China, Japan, Südkorea ===

