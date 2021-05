The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.05.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.05.2021ISIN NameCH0217756631 PFBK SCHW.HYP. 13-21 583CH0233680203 LGT BANK 14-21DE000BLB7RM5 BAY.LDSBK.IS. 19/26DE000HLB2JY2 LB.HESS.THR. IHS 17/25CH0319416001 GLENCORE FIN. 16-21 MTNUS20605PAK75 CONCHO RESOURCES 18/28US46625HHZ64 JPMORGAN CHASE 2021US302154BX61 EXP.IMP.BK KOREA 15/21DE000DK8ADU7 DEKABANK DGZ IHS.6216DE000NLB0M99 NORDLB IS. 15/17XS1609252645 GM FINANCIAL 17/21MTN FLRUS219350BB08 CORNING 15/22XS1404935204 BANKINTER 16/UND. FLRUS92343VDQ41 VERIZON COMM 2022DE000DZ1JS04 DZ BANK IS.A227 VARUSQ98229AG44 WOODSIDE FIN. 11/21 REGSUS822582BS00 SHELL INTL FIN. 16/21DE000NLB8CH1 NORDLB IS.S.1760DE000LB1P5Q6 LBBW DL-STUFENZINS 18/21DE000HLB4AN0 LB.HESS.THR.CARRARA11H/16DE000NLB2U06 NORDLB 2 PH.BD. 18/18DE000LB0Z0L7 LBBW DL-STUFENZINS 14/21DE000HLB1B44 LB.HESS.-THR. IHS 16/21DE000HLB5EP4 LB.HESS.-THR.IS.08B/2017