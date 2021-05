Eckdaten:

- Insgesamt 24 Ziele wurden in dem 150 km2 großen VMS-Projekt Kjøli entdeckt, womit das Explorationsgebiet um 90 % reduziert und auf weniger als 10 km2 eingegrenzt wurde

- Die Ziele liegen in der Nähe der Mine Killingdal, die während ihrer Betriebszeit 2.900.000 Tonnen Kupfer und Zink produzierte1

- Windfall hat mittlerweile mehr als 50 Grund- und Edelmetallziele unter Verwendung öffentlicher Daten und Kundendaten über mehr als 300 km2 in Norwegen abgegrenzt.

Brossard, Quebec / 5. Mai 2021 - Windfall Geotek (TSX-V: WIN, OTCQB:WINKF, FWB:L7C2), seit 2005 eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der auf künstlicher Intelligenz (KI) basierenden Mineralexploration, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen für das VMS-Projekt Kjøli von Capella Minerals (TSX.V: CMIL, FWB: N7D2) in Norwegen KI-gestützte Zielen von hoher Wahrscheinlichkeit geliefert hat. Die KI-Ziele (Abbildung 1 & 2) identifizieren separate Kupfer-Zink- und Gold-Silber-Gebiete im VMS-Projekt Kjøli im Bergbaubezirk Røros in Mittelnorwegen.

- 13 Kupfer-Zink-Ziele mit Grenzwerten von 1 % für Cu und 0.5 % für Zn gemäß unseren Algorithmen

- 11 Gold-Silber-Ziele mit Grenzwerten von 0,2 g/t für Au und 5 g/t für Ag gemäß unseren Algorithmen

- Mehrere Erweiterungen und Trends wurden nahe der bekannten Mineralisierungszonen der ehemals produzierenden Minen Killingdal und Kjøli identifiziert

- Die Präzisions-KI-Ziele reduzieren das Explorationsgebiet um 90 % und vermindern die Notwendigkeit für übermäßige Explorations- und Bohrarbeiten.

Über das Projekt Kjøli von Capella Minerals:

Kjøli, das kupferreiche Massivsulfid-("VMS")-Projekt von Capella Minerals, erstreckt sich über eine große Landfläche (150 Quadratkilometer / 15.000 ha) in der nördlichen Ausdehnung des Bergbaubezirks Røros in Mittelnorwegen, in dem seit mehr als 300 Jahren ab Mitte des 17. Jahrhunderts Bergbau betrieben wurde. Das Projekt Kjøli (Abbildung 1) umfasst ungefähr 15 km Streichlänge von äußerst erfolgsversprechender Stratigraphie, die sich von der ehemals produzierenden Mine Killingdal - die von 1674 bis 1986 in Betrieb war und etwa1 2,9 Millionen Tonnen mit 1,7 % Cu und 5,5 % Zn aus einer der tiefsten (1,4 km) Untertageminen in Europa produzierte - nach Norden bis zur ehemaligen Kupfermine Kjøli erstreckt.

1. Historische Produktionszahlen stammen von Birkeland, A. (1986) Mineralogisk og geokjemisk undersokelseav Killingdal gruver, Sor-Trondelag. M. Scient. Thesis, Universität von Oslo in Geological Survey of Finland, Special Paper Seiten 53- 86.

Eric Roth, President und CEO von Capella Minerals, kommentierte: "Die Zusammenarbeit mit Windfall Geotek erlaubt uns, unser Projekt zu beschleunigen und während einer Zeit, in der nur in geringem Maße Feldarbeiten stattfinden, Ziele von hoher Wahrscheinlichkeit zu generieren. Wir haben die positiven CARDS AI-Ergebnisse, die in Bezug auf das von Playfair Mining (TSX,V:PLY) betriebene RKV-Projekt in Mittelnorwegen berichtet wurden, mit großem Interesse verfolgt. Dieses Projekt liegt in ähnlichen geologischen Strukturen mit ähnlichen Vorkommen wie Kjøli. KI-Unterstützung bei der Mineralexploration wird den Erfolg in unserer Industrie in Zukunft fördern, und wir freuen uns, diese Ziele in unserem Feldprogramm im Sommer 2021 weiterzuentwickeln."

Simran Kamboj, President und CTO von Windfall Geotek, meinte: "Wir freuen uns, Ziele von hoher Wahrscheinlichkeit im Projekt von Capella Minerals für unsere Partner identifiziert zu haben. Unsere Werkzeuge und eigens entwickelten KI-Modelle funktionieren sehr gut, wenn es um Grundmetalle geht, und wir freuen uns darauf, dass das Team von Capella Minerals die Ziele validieren und das Projekt einen Schritt weiter in Richtung eines Betriebs fortentwickeln wird. Mit dem steigenden Bedarf an Grundmetallen im nächsten Jahrzehnt benötigt die Lieferkette mehr Quellen nachhaltiger Batteriemineralien aus Projekten wie diesem in Norwegen. Wir sind zuversichtlich, dass Capella Minerals von unserer Arbeit profitieren wird, und dass diese gemeinsame Anstrengung ein großartiges Ergebnis für die Aktionäre unserer beiden Unternehmen generieren wird."

Abbildung 1: Kupfer-Zink-Ziele im Projekt Kjøli in Mittelnorwegen

Abbildung 2: Gold-Silber-Ziele im Projekt Kjøli in Mittelnorwegen

Abbildung 3: Windfall Geoteks Prozess zur Generierung von KI-Zielen

Die wissenschaftlichen und fachlichen Daten in dieser Pressemeldung wurden von Grigor Heba, Ph.D., P.Geo., Principal Geologist, einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne von National Instrument 43-101, geprüft und unter seiner Aufsicht erstellt.

Über Windfall Geotek - seit 2005 stark durch künstliche Intelligenz (KI)

Windfall ist ein Spezialist für künstliche Intelligenz, der seit über 15 Jahren im Geschäft ist und seine eigenen Analysemethoden (KI) und Data-Mining-Techniken entwickelt. Windfall Geotek kann auf ein multidisziplinäres Team mit Experten aus den Bereichen Geophysik, Geologie, Künstliche Intelligenz und Mathematik zählen. Das Unternehmen kombiniert verfügbare Datensätze aus dem öffentlichen und privaten Bereich, einschließlich geophysikalischer Daten, Bohrlochdaten und Oberflächendaten. Die von Windfall entwickelten und eingesetzten Algorithmen werden so berechnet, dass sie interessante Gebiete hervorheben, bei denen die Möglichkeit von geologischen Ähnlichkeiten mit anderen Goldlagerstätten und Mineralisierungen besteht. Durch KI steigert Windfall Geotek den Shareholder-Value, denn damit werden sowohl der Zeitaufwand als auch die Explorationskosten gesenkt und gleichzeitig die Umweltbelastung aus der Mineralexploration verringert. Windfall Geotek wird in der Zukunft seine KI-Technologie effizient einsetzen, um sowohl Edel- als auch Industriemetalle zu identifizieren, die zukünftig eine entscheidende Rolle bei der Elektrifizierung und der Reduzierung der weltweiten CO2-Bilanz spielen werden. Das Ziel des Unternehmens ist es, neue Geldflüsse aus Lizenzgebühren zu erschließen, indem es die Explorationserfolgsrate im Bergbau erheblich steigert und sich daran beteiligt sowie vorrangig die Arbeiten an der Anwendung zur Erkennung von Landminen forciert. Windfall war mit seiner Methodik in der Vergangenheit in zahlreiche Entdeckungen involviert, die hier beschrieben sind: https://windfallgeotek.com/.

