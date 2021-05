MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In China findet wegen der Mai-Feierlichkeiten kein Handel statt. In Japan und Südkorea bleiben die Börsen wegen des "Tags des Kindes" geschlossen.

TAGESTHEMA

Siemens Energy hat im zweiten Quartal dank einer deutlichen Verbesserung bei der Windenergietochter Siemens Gamesa operativ mehr als doppelt so viel verdient als im Vorjahr. Das angepasste EBITA belief sich auf 197 (Vorjahr: 88) Millionen Euro, wie der Konzern mitteilte. Im Segment Gas and Power dagegen ging das angepasste EBITA um 3 Prozent auf 169 Millionen Euro zurück. Unter dem Strich stand mit 31 Millionen Euro ein kleiner Gewinn, nachdem vor Jahresfrist noch ein Fehlbetrag von 142 Millionen eingefahren wurde. Auf der Einnahmenseite konnte das moderate Wachstum im Geschäft mit Windkraftanlagen und deren Wartung die um fast 10 Prozent rückläufigen Umsätze im klassischen Kraftwerkgeschäft und mit der Stromübertragung nicht ausgleichen. Abstriche macht Siemens Energy angesichts der zuletzt schwachen Umsatzentwicklung bei seinem Wachstumsziel für das Geschäftsjahr 2020/21. Statt maximal 12 Prozent soll der Konzernumsatz nur um bis zu 8 Prozent zulegen. Am unteren Ende sind mindestens 3 Prozent Wachstum das Ziel. Siemens Gamesa hatte mit Verweis auf Projektverschiebungen schon in der Vorwoche das obere Ende seiner Umsatzspanne eingekürzt, nun wurde auch im Segment Gas and Power der Zielkorridor gekappt. Am Ziel einer angepassten EBITA-Marge vor Sondereffekten von 3 bis 5 Prozent soll sich unterdessen nichts ändern. Im abgelaufenen Quartal lag die Umsatzrendite bei 4,4 Prozent. Für das zweite Quartal gab der KOnzern folgende Eckdaten bekannt (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Margen in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG 2. QUARTAL 2Q20/21 ggVj 2Q20/21 ggVj 2Q19/20 Auftragseingang Konzern 10.520 +39% 8.371 +11% 7.566 -Gas and Power 5.030 -6% 5.144 -4% 5.374 -SGRE* 5.500 +150% 3.255 +48% 2.203 Umsatz Konzern 6.484 -4% 6.773 -0,1% 6.780 -Gas and Power 4.167 -10% 4.354 -6% 4.615 -SGRE* 2.336 +6% 2.470 +12% 2.204 EBITA bereinigt Konzern 197 +124% 130 +48% 88 -Gas and Power 169 -3% 129 -26% 174 -SGRE* 42 -- 21 -- -60 EBITA bereinigt Marge Konzern 3,0 -- -- -- 1,3 -Gas and Power 4,1 -- -- -- 3,8 -SGRE* 1,8 -- -- -- -2,7 EBITA bereinigt Konzern** 288 +44% 255 +28% 200 -Gas and Power 187 -6% 180 -10% 199 -SGRE* 113 +414% 94 +327% 22 EBITA bereinigt Marge Konzern** 4,4 -- -- -- 2,9 -Gas and Power 4,5 -- -- -- 4,3 -SGRE* 4,8 -- -- -- 1,0 Ergebnis nach Steuern 31 -- -2,0 -- -142 Ergebnis je Aktie 0,03 -- -0,03 -- -0,14

AUSBLICK UNTERNEHMEN

HANNOVER RÜCK (7:30 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Combined Ratio in Prozent, nach IFRS):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q21 ggVj Zahl 1Q20 Bruttoprämien 7.456 +7% 4 6.975 Kapitalanlageergebnis 395 -16% 2 472 EBIT 494 +16% 4 427 Ergebnis nach Steuern/Dritten 331 +10% 4 301 Ergebnis je Aktie 2,72 +9% 3 2,49 Combined Ratio* 96,0 -- 3 99,8 * Schaden-Rückversicherung

HUGO BOSS (7:30 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q21 ggVj Zahl 1Q20 Umsatz 445 -20% 17 555 EBIT -26 -- 17 -14 Ergebnis vor Steuern -36 -- 13 -25 Ergebnis nach Steuern/Dritten -27 -- 13 -18 Ergebnis je Aktie -0,39 -- 13 -0,26

MORPHOSYS (22:00 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q21 ggVj Zahl 1Q20 Umsatz 46 -82% 4 251 EBIT -44 -- 3 214 Konzernüberschuss -53 -- 2 196 Ergebnis/Aktie unverwässert -1,38 -- 5 6,12

Weitere Termine:

07:00 DE/Deutsche Post AG, ausführliches Ergebnis 1Q

(08:30 Presse-Telefonkonferenz; 10:00 Analysten-Telefonkonferenz)

07:00 DE/Rational AG, Ergebnis 1Q

07:00 NL/DSM NV, Trading Update 1Q

07:10 DE/Norma Group SE, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Hugo Boss AG, Ergebnis 1Q (09:00 Telefonkonferenz)

07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 1Q

07:55 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, ausführliches Ergebnis 1Q

08:00 DE/Secunet Security Networks AG,

ausführliches Ergebnis 1Q

08:30 NL/Stellantis NV, Umsatz 1Q

10:00 DE/Metro AG, Telefonkonferenz zum Ergebnis 1H

10:00 DE/Allianz SE, Online-HV

10:00 DE/ENBW Energie Baden-Württemberg AG, Online-HV

10:00 DE/Nordex SE, Online-HV

11:00 DE/Puma SE, Online-HV

11:00 DE/Symrise AG, Online-HV

13:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 1Q

13:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 1Q

17:45 DE/Heidelbergcement AG, ausführliches Ergebnis 1Q

(18:30 Telefonkonferenz für Analysten), Heidelberg

18:00 DE/Freenet AG, Ergebnis 1Q

22:05 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 1Q

22:20 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Fuchs Petrolub Vz. 0,99 EUR Fuchs Petrolub St. 0,98 EUR Sanofi 3,20 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- CH 08:30 Verbraucherpreise April PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+0,3% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/-0,2% gg Vj - IT 09:45 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe April PROGNOSE: 49,9 zuvor: 48,6 - FR 09:50 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe April (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,4 1. Veröff.: 50,4 zuvor: 48,2 - DE 09:55 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe April (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,1 1. Veröff.: 50,1 zuvor: 51,5 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone April (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,3 1. Veröff.: 50,3 zuvor: 49,6 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 53,7 1. Veröff.: 53,7 zuvor: 53,2 11:00 Erzeugerpreise März Eurozone PROGNOSE: +1,2% gg Vm/+4,2% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+1,5% gg Vj - US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht April Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +800.000 Stellen zuvor: +517.000 Stellen 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit April (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 63,3 1. Veröff.: 63,1 zuvor: 60,0 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe April PROGNOSE: 64,1 Punkte zuvor: 63,7 Punkte

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 14.946,00 0,20 S&P-500-Indikation 4.171,25 0,14 Nasdaq-100-Indikation 13.552,50 0,14 Nikkei-225 FEIERTAG Schanghai-Composite FEIERTAG +/- Ticks Bund -Future 170,55 -5 Vortag: INDEX Schluss +/- % DAX 14.856,48 -2,49 DAX-Future 14.916,00 -2,25 XDAX 14.909,63 -2,24 MDAX 32.042,37 -2,65 TecDAX 3.393,82 -3,37 EuroStoxx50 3.924,80 -1,89 Stoxx50 3.357,93 -1,30 Dow-Jones 34.133,03 0,06 S&P-500-Index 4.164,66 -0,67 Nasdaq-Comp. 13.633,50 -1,88 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 170,60% +43

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit kräftig steigenden Kursen an den europäischen Börsen rechnen Händler am Mittwoch. "Der Ausverkauf vom Dienstag dürfte erst einmal zum Einstieg genutzt werden", so ein Händler. Das Umfeld habe sich etwas entspannt: So hat US-Finanzministerin Janet Yellen ihre Aussagen zu notwendigen Zinserhöhungen relativiert. Nachdem diese am späten Nachmittag an den Aktienmärkten zu einer zweiten Verkaufswelle geführt und auch Gold sowie die Devisenmärkte mit in die Turbulenzen gerissen hatten, sagte sie später, die Inflation sei derzeit kein Problem. Auch die von einigen Marktteilnehmern befürchtete Invasion Taiwans durch China ist bisher ausgeblieben, die Verletzung des Luftraums des Inselstaats durch die chinesische Luftwaffe hatte am Dienstag die erste Abwärtswelle ausgelöst. Mit Spannung wird der ADP-Arbeitsmarktbericht erwartet: Sollte er darauf hindeuten, dass die US-Wirtschaft im April deutlich mehr Stellen geschaffen hat als die erwarteten knapp 900.000, könnte die Tapering-Diskussion schon wieder an Dynamik gewinnen. Der "große" April-Arbeitsmarktbericht wird am Freitag veröffentlicht.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 05, 2021 01:38 ET (05:38 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

Rückblick: Spannungen in Ostasien haben im Handelsverlauf einen Schwächeanfall ausgelöst. Am Markt hieß es, die chinesische Luftwaffe habe den Luftraum Taiwans verletzt. Am Nachmittag löste US-Finanzministerin Janet Yellen eine weitere Verkaufswelle aus: Sie meinte, Zinserhöhungen könnten notwendig sein, damit die US-Wirtschaft nicht überhitzt. Dem Abverkauf entziehen konnten sich die Stoxx-Branchenindizes der Rohstoff-Titel und der Ölwerte mit nahezu unveränderten Schlussständen. Der Index der Technologie-Aktien fiel dagegen um 3,8 Prozent. "Die Branche war der Gewinner der Lockdowns, nun wird in andere Bereiche umgeschichtet", so ein Marktteilnehmer. Auf ein positives Echo stieß im Handel die Beilegung des jahrelangen Rechtsstreits zwischen Vivendi und Mediaset. Mediaset legten um 1,3 Prozent zu, Vivendi notierten 0,6 Prozent leichter. IAG und Easyjet führten die Gewinnerliste bei den Fluggesellschaften an. Marktteilnehmer verwiesen auf die IATA, die erwartet, dass sich der Flugverkehr zwischen Großbritannien und den USA ab Ende Juni normalisiert. Easyjet stiegen um 0,3 Prozent und IAG um 0,4 Prozent. Lufthansa konnten sich knapp behaupten. Die Aktien von Dassault Aviation gewannen in Paris 3,5 Prozent. Der Flugzeughersteller will 30 Exemplare seines Jagdflugzeugs Rafale nach Ägypten verkaufen. Geberit reagierten mit Aufschlägen von 0,6 Prozent auf die Bekanntgabe besserer Erstquartalszahlen.

DAX/MDAX/TECDAX

Kräftige Abschläge - Besonders die Gewinner der Lockdown-Phasen und des bisherigen Börsenjahres wurden abverkauft, so VW mit einem Minus von 4,7 Prozent. Relativ gut halten konnten sich ausgewählte defensive Werte wie Eon, die um 0,3 Prozent nachgaben. Trotz guter Zahlen und einer höheren Prognose brachen Infineon um 5,9 Prozent ein. Der Chiphersteller bekam die Lieferschwierigkeiten der Branche bei den Halbleitern zu spüren, die er selbst von Auftragsfertigern bezieht. Teamviewer hat ihre Prognose für das Gesamtjahr 2021 bekräftigt. Der Kurs brach um mehr als 12 Prozent ein. Hellofresh sackten um 6,7 Prozent ab. Im Fall einer Öffnung der Wirtschaft könnte der Kurs seine besten Zeiten erst einmal hinter sich haben, hieß es am Markt. Einer der wenigen Gewinner am Markt waren König & Bauer mit einem Plus von 6,5 Prozent. Laut den Zahlen ist das Unternehmen auf dem Weg der Besserung.

XETRA-NACHBÖRSE

Daimler wurden 2,7 Prozent schwächer gestellt. Laut einer Agenturmeldung will Nissan Anteile am Automobilkonzern veräußern. Die Japaner sollen 16,4 Millionen Daimler-Aktien über Nacht bei institutionellen Investoren platzieren. Delivery Hero wurden 2,5 Prozent niedriger getaxt. Der Essenslieferant soll die Ausgabe neuer Aktien planen. Merck KGaA wurden 3 Prozent fester gehandelt. Der Konzern zeigte sich für das Gesamtjahr 2021 optimistischer und konkretisierte die eigenen Zielsetzungen. Zudem lieferte der Konzern erste Eckdaten zum ersten Quartal. Metro wurden 0,5 Prozent höher gestellt. Nach schwachen Geschäftszahlen hatte der Handelskonzern immerhin den Ausblick bestätigt.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Geopolitische Spannungen und Zinserhöhungssorgen haben die Wall Street belastet. Am Markt machten Meldungen die Runde, wonach die chinesische Luftwaffe den Luftraum Taiwans verletzt habe. Doch noch schwerer wog die Diskussion um geldpolitische Straffungen. Nun brachte sogar US-Finanzministerin Janet Yellen Zinserhöhungen ins Spiel. Doch nachdem der erste Schrecken verdaut war, erholten sich die Indizes. Die technologielastige Nasdaq geriet mit der Zinsdebatte besonders unter Druck, denn Technologiewerte weisen einen hohen Fremdmittelanteil auf und reagieren daher besonders sensibel auf Zinserhöhungsspekulationen. Mit den Zinssorgen verlor der Technologiesektor 3 Prozent und bildete damit das Schlusslicht. Apple büßten 3,5 Prozent ein, Microsoft 1,6 Prozent. Alphabet und Facebook sanken um 1,5 bzw. 1,4 Prozent. DuPont de Nemours (+1,6%) lag im ersten Quartal bei Umsatz und Gewinn über den Prognosen und zeigte sich optimistischer für 2021. CVS Health (+4,4%) reagierte mit höheren Prognosen auf unerwartet starke Geschäftszahlen. Pfizer verteuerten sich um 0,3 Prozent. Der Pharmariese übertraf die Ergebnisprognosen. Und schließlich hatte auch Under Armour nach Zahlenausweis die Jahresprognosen angehoben. Die Aktie drehte aber 1,2 Prozent nach unten ab. Sie hat in diesem Jahr bereits um ein Drittel zugelegt. Mosaic hat im ersten Quartal besser abgeschnitten als erwartet. Anleger nutzen diese guten Nachrichten zu Gewinnmitnahmen: Mosaic fielen um 2 Prozent. Avis Budget sah wegen des Mangels an Halbleitern die Erneuerung ihrer Fahrzeugflotte mit Unsicherheiten behaftet. Die Aktie büßte 6,4 Prozent ein.

Die Renditen der Staatsanleihen drehten ins Minus, die zehnjährigen Titel rentieren 1,8 Basispunkte niedriger mit 1,59 Prozent. Die Notierungen wurden von den geopolitischen Spannungen in China gestützt.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 17:34 Uhr % YTD EUR/USD 1,2025 +0,11% 1,2012 1,2016 -1,5% EUR/JPY 131,41 +0,08% 131,31 131,37 +4,2% EUR/CHF 1,0977 +0,03% 1,0974 1,0976 +1,6% EUR/GBP 0,8643 -0,08% 0,8650 0,8662 -3,2% USD/JPY 109,28 -0,03% 109,32 109,33 +5,8% GBP/USD 1,3901 +0,10% 1,3887 1,3871 +1,7% USD/CNH 6,4838 -0,01% 6,4842 6,4867 -0,3% Bitcoin BTC/USD 54.856,01 0,831 54.403,76 54.374,26 +88,8%

Der Dollar erholte sich von seinen jüngsten Verlusten. Der Dollarindex legte um 0,4 Prozent zu - auch gestützt von den Zinserhöhungsfantasien. Am Markt rechnete man mit starken Daten in dieser Woche, vor allem zum Arbeitsmarkt im April. In Asien gibt der Dollar einen Teil seiner Gewinne vom Vortag wieder ab, die er in Reaktion auf die Yellen-Aussagen verzeichnet hatte.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,17 65,69 +0,7% 0,48 +36,1% Brent/ICE 69,38 68,88 +0,7% 0,50 +35,0%

Am Erdölmarkt überwog die Konzentration auf die Wirtschaftserholung, die Preise stiegen daher - auf die höchsten Settlementpreise seit dem 11. März. Auch die Wiederaufnahme vieler Transatlantikflüge befeuerte die Ölpreise. Im asiatischen Handel legen die Ölpreise weiter zu, nachdem die API-Daten auf deutlich niedrigere US-Lagerbestände hingedeutet haben.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.782,91 1.779,00 +0,2% +3,91 -6,1% Silber (Spot) 26,41 26,58 -0,6% -0,16 +0,1% Platin (Spot) 1.241,50 1.237,83 +0,3% +3,68 +16,0% Kupfer-Future 4,58 4,54 +1,0% +0,04 +30,0%

Die Aussicht auf bald steigende Zinsen setzte dem Goldpreis zu. Auch der feste Greenback drückte. In Asien erholt sich der Preis für das Edelmetall leicht.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- In Deutschland sind innerhalb eines Tages 18.034 (Vorwoche: 22.231) Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sank laut Robert Koch-Institut (RKI) auf 132,8 (160,6).

US-GELDPOLITIK

US-Finanzministerin Janet Yellen hält "etwas" höhere Zinssätze möglicherweise für notwendig, um eine Überhitzung der US-Wirtschaft zu verhindern. In einem Interview mit The Atlantic sagte die Finanzministerin: "Es kann sein, dass die Zinsen etwas steigen müssen, um sicherzustellen, dass unsere Wirtschaft nicht überhitzt, auch wenn die zusätzlichen Ausgaben im Verhältnis zur Größe der Wirtschaft relativ gering sind."

US-AUTOMOBILABSATZ

In den USA kommt der Automarkt angesichts des zunehmend besseren wirtschaftlichen Umfelds in Fahrt. Im April überstieg die Anzahl verkaufter Neufahrzeuge den Wert von annualisiert 18,5 Millionen Einheiten. Das sei der beste Wert seit dem Jahr 2005, heißt es von Analysten bei JP Morgan.

US-ÖLLAGERBESTÄNDE

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 7,7 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Zuwachs von 4,3 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände verringerten sich um 5,3 Millionen Barrel nach minus 1,3 Millionen eine Woche zuvor.

DAIMLER / NISSAN

Nissan Motor Co. hat sich von seinem kompletten Anteil an der Daimler AG getrennt. Wie der japanische Autobauer mitteilte, hat er die Aktien für rund 1,15 Milliarden Euro an institutionelle Investoren verkauft. Der Platzierungspreis lag bei 69,85 Euro je Aktie. Nissan will sich mit dem Verkauf Mittel für Investitionen besorgen, unter anderem für Elektroautos. Die Geschäftsbeziehung mit Daimler bleibe unverändert, so der Konzern.

DEUTSCHE POST

setzt sich ambitioniertere Ziele. Bis 2023 will der Konzern den operativen Gewinn (EBIT) auf mehr als 7 Milliarden Euro steigern - erst seit März 2021 lautete die Prognose oberhalb von 6 Milliarden Euro. Im laufenden Jahr soll das EBIT auf über 6,7 Milliarden Euro klettern, vom vergleichbaren, bereinigten Wert von 5,4 Milliarden Euro für 2020. Dafür plant der Logistikkonzern deutlichere Gewinnsteigerungen als zuvor vor allem bei den DHL-Divisionen und Post & Paket Deutschland.

MERCK KGAA

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 05, 2021 01:38 ET (05:38 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3-

wird für das Gesamtjahr 2021 optimistischer und konkretisiert die eigenen Zielsetzungen. Die Gesellschaft rechnet mit Netto-Umsätzen von rund 18,5 Milliarden bis 19,5 Milliarden Euro. Bislang hatte der Konzern lediglich ein "starkes organisches Wachstum" in Aussicht gestellt. Das EBITDA pre^1 der Gruppe soll auf rund 5,4 Milliarden bis 5,8 Milliarden Euro steigen. Bislang hatte Merck ein "organisch hohes einstelliges bis niedrig zweistelliges Prozent-Wachstum" in Aussicht gestellt. Das Unternehmen gab für das erste Quartal folgende Eckdaten bekannt (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q21 ggVj 1Q21 ggVj Zahl 1Q20 Gesamtumsatz 4.630 +6% 4.561 +4% 24 4.370 EBITDA* 1.510 +28% 1.321 +12% 24 1.181 Erg je Aktie* 2,18 +45% 1,74 +16% 24 1,50

* Diese Kennzahlen sind nicht nach internationalen Rechnungsstandards definiert, dienen aber nach Unternehmensangaben für eine bessere Vergleichbarkeit.

METRO

hat im zweiten Geschäftsquartal deutlich weniger verdient und umgesetzt und unter dem Strich den Verlust im fortgeführten Geschäft ausgeweitet. Dabei hat der Konzern die Auswirkungen der Corona-Lockdowns auf seine Kern-Kunden in Gastronomie, Hotellerie und Catering gespürt. Die im April gesenkte Prognose für das laufende Geschäftsjahr per Ende September bestätigte das Unternehmen. Das Unternehmen gab folgende Eckdaten für das zweite Quartal bekannt (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET 2. QUARTAL* 2Q20/21 ggVj 2Q19/20 Umsatz 5.050 -16% 6.006 EBITDA 121 +39% 87 EBITDA bereinigt 114 -14% 133 EBIT -85 -- -143 Erg nach Steuern/Dritten** -131 -- -116 Ergebnis je Aktie** -0,36 -- -0,32

-* Metro hatte am 20. April vorab Eckdaten berichtet.

-** aus fortgeführten Geschäften

IPO KATEK

Die Aktien der Katek SE haben am Dienstag ein erfolgreiches Börsendebüt im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse absolviert. Die Aktie schloss bei 26,60 Euro, das entsprach einem Plus von 15,7 Prozent zum Emissionspreis von 23,00 Euro.

IPO OBOTECH ACQUISITION

Die Aktien von Obotech Acquisition, ein Akquisitionszweckunternehmen (SPAC) mit Sitz in Luxemburg, haben am Dienstag ein verhaltenes Börsendebüt im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse hingelegt. Der Schlusskurs von 9,65 lag um 3,5 Prozent unter dem Bezugspreis von 10,00 Euro.

ALCON

Der Augenheilkunde-Konzern ist im ersten Quartal in die Gewinnzone zurückgekehrt. Bei steigenden Erlösen erzielte das Schweizer Unternehmen einen Gewinn von 84 Millionen US-Dollar nach einem Verlust von 57 Millionen im Vorjahreszeitraum. Im laufenden Jahr rechnet Alcon mit einem Umsatz von 7,8 bis 8,0 Milliarden Dollar. Die bereinigte operative Marge soll knapp 17 Prozent erreichen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie sieht Alcon bei 1,85 bis 1,95 Dollar.

AXA

hat seine Einnahmen im ersten Quartal auf vergleichbarer Basis gesteigert, angetrieben durch Wachstum in den bevorzugten Segmenten des Unternehmens. Die Einnahmen erreichten 30,7 Milliarden Euro, ein Plus von 2 Prozent auf vergleichbarer Basis gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

T-MOBILE US

Der US-Mobilfunkanbieter hat im ersten Quartal ein starkes Kundenwachstum verzeichnet. Der Nettogewinn ging zwar leicht zurück, fiel aber deutlich besser aus als von Analysten erwartet. Bei den Synergien aus der Sprint-Fusion ist die Tochter der Deutschen Telekom nun zuversichtlicher. Zudem erhöhte T-Mobile den Ausblick für Neukundenwachstum, EBITDA und Cashflow.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 05, 2021 01:38 ET (05:38 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.