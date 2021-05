Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex ist gestern böse unter die Räder gekommen. Am Vormittag hatte sich der DAX nur wenig wenig bewegt, am Nachmittag rauschte er dann in die Tiefe. Am Ende lag er bei 14.856 Punkten. Das ist ein Minus von knapp 2,5 Prozent. Die Marktidee ist diesmal der MDAX.