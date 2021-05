Med-X-Press hat begonnen, ein Lager für Betäubungsmittel an seinem Unternehmenssitz in Goslar zu bauen. Der Pharmalogistiker hat für den Bau 4,5 Mio. Euro investiert und reagiert damit auf die steigende Nachfrage nach Logistik in diesem Bereich. Der erste Spatenstich wurde am Donnerstag symbolisch von den beiden geschäftsführenden Gesellschaftern von Med-X-Press, Lars Dörhage und Christian Frede, gesetzt. Das neue Lager soll Platz für rund 4.000 Paletten haben und zusätzlich über 1.000 m2 Fläche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...