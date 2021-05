Das Platzen der Wasserstoffblase geht in die nächste Runde. Wir sind noch lange nicht am Ziel und haben stets gewarnt. Eine weitere Halbierung ist angesichts immer noch hoher Umsatzmultipel und roten Zahlen in einem enorm kapitalintensiven Umfeld bei tiefen Bruttomargen möglich. Verfehlte Erwartungen wie bei NEL oder BALLARD POWER sind dann kaum verkraftbar und reißen andere wie PLUG POWER, die noch nicht berichtet haben, mit. NEL ging gestern auf Tauchstation mit - 16 %. Die Zahlen zum ersten Quartal verfehlten die Erwartungen deutlich. 25 % Umsatzzuwachs aber ein viermal so hoher Vorsteuerverlust inklusive Wertanpassungen in der Bilanz sind schlicht das Grauen. Fazit: Die Bereinigung läuft weiter. Wer Solidität im Sektor schätzt, setzt auf LINDE.



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen Bernecker Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

LINDE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de