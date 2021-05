Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Mittwoch fester in die Sitzung starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX zeigte eine knappe Stunde vor Handelsbeginn ein deutliches Plus von 0,76 Prozent. Nach den Vortagesverlusten deuten auch die Futures auf die Eröffnung der europäischen Leitbörsen im Zuge einer Gegenbewegung klare Zuwächse an.Mit Zahlenvorlagen rückten am heimischen Markt auf Unternehmensebene ...

