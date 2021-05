Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich erholt, was auf das allgemeine Nachlassen der Risikobereitschaft und deutlich sinkende Aktienindices zurückzuführen ist, so die Analysten der Helaba.Das Umfeld bleibe aber schwierig, denn Konjunkturhoffnungen infolge zunehmender Corona-Impfungen und nachlassender Inzidenzen würden bestehen bleiben und damit auch die Zweifel an einer dauerhaft lockeren Geldpolitik. ...

