Yellen relativiert Aussagen zu höheren Zinsen

US-Finanzministerin Janet Yellen hat ihre Aussagen zu höheren Zinsen relativiert. Sie habe weder vorhergesagt noch habe sie empfohlen, dass die Federal Reserve die Zinssätze als Folge der Ausgabenpläne von Präsident Joe Biden anhebt. Sie nahm damit ihre jüngsten Kommentare zurück, dass die Zinssätze möglicherweise steigen müssen, um die Wirtschaft vor Überhitzung zu schützen. "Ich glaube nicht, dass es ein Inflationsproblem geben wird, aber wenn es eines gibt, kann man sich darauf verlassen, dass die Fed es adressiert", sagte Yellen, eine ehemalige Vorsitzende der Fed, beim CEO Council Summit des Wall Street Journal.

Deutsche Bank: Yellen meinte wahrscheinlich Marktzinsen

Deutsche-Bank-Analyst Jim Reid hält es für möglich, dass US-Finanzministerin Janet Yellen mit ihren martkbewegenden Zinskommentaren vom Dienstag gar nicht die Leitzinsen gemeint hat. "Ihre Anmerkungen bezogen sich wohl eher auf die Marktpreisbildung bei längerfristigen Zinsen und stellten keinen Kommentar der Geldpolitik dar, was ein Bruch mit historischen Konventionen wäre", schreibt Reid in seinem Morgenkommentar. Yellen hatte im Interview mit The Atlantic gesagt, die Zinsen müssten möglicherweise etwas steigen, um eine Überhitzung der Wirtschaft zu verhindern.

Fed-Notenbanker Kaplan für Diskussion über Tapering

Engpässe in der Wirtschaft, die Inflation verursachen, könnten nach Ansicht des Präsidenten der Dallas-Fed, Robert Kaplan, bis ins nächste Jahr hinein andauern. In einem Interview mit Marketwatch trat Kaplan erneut für den Beginn der Diskussion darüber ein, ob die US-Zentralbank bei der Unterstützung der Wirtschaft den Fuß vom Gas nehmen soll. Kaplan sagte, er sei zuversichtlicher als noch vor drei Monaten, dass die Wirtschaft die Pandemie überstehe und auf dem richtigen Weg sei, die Ziele der Fed - Vollbeschäftigung und Preisstabilität - zu erreichen.

Spahn: Lockerungen für Geimpfte könnten Sonntag in Kraft treten

Die Lockerungsverordnung für Geimpfte und Genesene soll nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) frühestens ab Sonntag gelten. "Es wird Samstag im Bundesanzeiger sein können, wenn es gut läuft, dann Sonntag in Kraft treten", sagte Spahn im ZDF-Morgenmagazin. "Dafür müssen Bundestag (und) Bundesrat bis Freitag zustimmen", hob er hervor. Die Verordnung regele den Umgang mit der Bundesnotbremse bei einer Inzidenz von über 100 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen.

Ifo-Institut: Zahl der Kurzarbeiter sank im April um 10 Prozent

Die Zahl der Kurzarbeiter ist im April nach Berechnungen des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung um 10 Prozent gesunken, von revidiert 3,0 Millionen im März auf 2,7 Millionen Menschen im April. Das schätzt das Institut auf Basis seiner monatlichen Konjunkturumfrage und Daten der Bundesagentur für Arbeit (BA). In der Industrie fiel die Zahl im April demnach von 535.000 auf 444.000 Menschen. Damit sind dort noch 6,4 Prozent der Beschäftigten in Kurzarbeit. "Aber unverändert hoch bei 53,2 Prozent oder 565.000 der Beschäftigten liegt die Zahl der Kurzarbeiter im Gastgewerbe", sagte Ifo-Arbeitsmarktexperte Sebastian Link.

EU stoppt Fortgang der Ratifizierung von Investitionsabkommen mit China

Eine Vertiefung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen der EU und China liegt vorläufig auf Eis: Brüssel hat seine Bemühungen zur Ratifizierung des Investitionsabkommens mit China vorläufig ausgesetzt. Grund dafür seien die jüngsten diplomatischen Zerwürfnisse mit Peking, sagte der Vizepräsident der EU-Kommission, Valdis Dombrovskis, der Nachrichtenagentur AFP in Brüssel. Angesichts von gegenseitigen Sanktionen sei das Umfeld "für eine Ratifizierung des Abkommens derzeit nicht günstig".

Konservative gewinnen Regionalwahl in Madrid

Bei der vorgezogenen Regionalwahl in der spanischen Hauptstadtregion Madrid hat die konservative Volkspartei (PP) mit Abstand die meisten Stimmen erhalten. Nach der Auszählung von 95 Prozent der Stimmen gewann die Partei der populistischen Regionalpräsidentin Isabel Díaz Ayuso 65 der 136 Sitze im Regionalparlament und konnte damit ihr Wahlergebnis von 2019 mehr als verdoppeln. Der Chef der linksgerichteten Podemos-Partei Pablo Iglesias erklärte seinen Rückzug aus der Parteipolitik.

Französisches Parlament billigt "Ökozid"-Verbot

Nach wochenlangen heftigen Debatten hat die französische Nationalversammlung in erster Lesung ein umfassendes Gesetzespaket zum Klimaschutz verabschiedet. 332 Abgeordnete stimmten für das Paket, 77 dagegen und 145 enthielten sich. Es wird nun im Juni dem Senat vorgelegt. Es sieht unter anderem den neuen Straftatbestand des "Ökozids", ein Verbot bestimmter Kurzstreckenflüge sowie Prämien beim Kauf von Elektrofahrrädern vor.

Frist für Netanjahu zur Regierungsbildung abgelaufen

Die Frist für Ministerpräsident Benjamin Netanjahu für eine Regierungsbildung in Israel nach den Wahlen im März ist abgelaufen. Kurz vor Mitternacht habe der Regierungschef das Büro von Präsident Reuven Rivlin darüber informiert, dass er nicht in der Lage sei, eine Regierung zu bilden und das Mandat damit an den Staatschef zurückgebe, hieß es in einer Erklärung Rivlins in der Nacht auf Mittwoch. Der Präsident teilte mit, am Mittwochmorgen den Kontakt zu den Parteispitzen "bezüglich der Fortsetzung der Regierungsbildung" aufzunehmen.

Schweiz Apr Verbraucherpreise +0,2% gg Vormonat

Schweiz Apr Verbraucherpreise +0,3% (PROGNOSE: +0,3%) gg Vorjahr

Indonesien BIP 1Q -0,74% gg Vorjahr (PROG -0,9%)

Indonesien BIP 1Q -0,96% gg Vorquartal (PROG -1,0%)

Philippinen Verbraucherpreise Apr +4,5% gg Vorjahr (PROG +4,6%)

Philippinen Verbraucherpreise Kernrate Apr +3,3% gg Vorjahr

