Der japanische Autobauer Nissan -0,48% hat wie zuvor sein französischer Partner Renault -2,60% seine restlichen Daimler-Aktien verkauft. 16,4 Millionen Aktien seien zu je 69,85 Euro an Profiinvestoren abgegeben worden, teilte Nissan am Mittwoch in der japanischen Großstadt Yokohama mit. Für das 1,54 Prozent der gesamten Daimler-Anteile umfassende Paket haben die Japaner demnach 1,15 Milliarden Euro ...

