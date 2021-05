Norwalk, Connecticut (ots/PRNewswire) - GameChange Solar gibt bekannt, dass ein 631 MW Genius Tracker-System im Süden von Texas schnell wächst. Das System wird das größte Solar-PV-Projekt des Bundesstaates sein und nach seiner Fertigstellung auch eines der größten des Landes. Das Projekt besteht aus 1,4 Millionen Solarmodulen auf einer Fläche von 16.000 m2 (4.000 Acres) in Wharton County (etwas außerhalb des Großraums Houston). Diese Kapazität wird 500 MWac / 631 MWdc an erneuerbarer Energie erzeugen und damit voraussichtlich 100.000 Haushalte jährlich mit Strom versorgen. Um die wachsende regionale Nachfrage zu decken, wird der am Projektstandort erzeugte Strom in Blöcken eingekauft und ab 2021 an den ERCOT-Großhandelsmarkt verkauft. Der EPC geht davon aus, dass das Projekt Mitte 2022 abgeschlossen sein wird.



Allison Larson, Director of Business Development bei GameChange Solar, erklärte: "Wir konzentrieren uns darauf, exzellente logistische Unterstützung und Schulungen anzubieten, um sicherzustellen, dass dieses 631-MW-Projekt in Texas reibungslos und erfolgreich für den EPC und den Projekteigentümer verläuft. Das System verwendet den bewährten und schnell zu installierenden Genius Tracker mit vormontierten SpeedClamps, was die Installationsgeschwindigkeit gegenüber typischen Wettbewerbern erhöht. Wir freuen uns auf weitere dieser großen Utility-Scale-Projekte in Texas und anderswo."



Max Johnson, Director of Business Development bei GameChange Solar, erklärte: "Diese rekordverdächtige PV-Kraftwerksanlage befindet sich an der texanischen Golfküste und in der Nähe von mehreren anderen großen Solarentwicklungen. Der Genius Tracker von GameChange Solar wurde aufgrund seines robusten Designs und seiner Fähigkeit, starken Windverhältnissen standzuhalten, für dieses Meilensteinprojekt ausgewählt. Unser Ingenieurteam und unsere engagierten Vertreter vor Ort sind bereit, Entwickler und Eigentümer zu unterstützen, die den Genius Tracker auf ihren umliegenden Grundstücken einsetzen, die noch in diesem Jahr den ersten Spatenstich erhalten sollen."



