Hamburg (ots) - Hardy Krüger jr., 52, hat vor zehn Jahren seinen Sohn verloren. Der kleine Paul-Luca starb mit acht Monaten am plötzlichen Kindstod. In der aktuellen GALA (Heft 19/2021, ab morgen im Handel) berichtet der Schauspieler, wie er es geschafft hat, trotz dieses Verlusts weiterzuleben."Für Hinterlassene ist es eine Tragödie. Ich habe mich fast totgesoffen. Heute weiß ich: Das Leben bedeutet Konfrontation und eben nicht einfach weglaufen. Und ich nehme die Herausforderung an, mein Leben auf eine neue Art weiterleben zu dürfen."Krüger jr. hat vier Kinder und lebt mit seiner dritten Frau Alice in Berlin zusammen. Heute fühle er sich angekommen - auch weil er erkannte habe, "dass man wieder glücklich sein darf, nachdem einem Schlimmes widerfahren ist."Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.