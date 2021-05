Guten Morgen, der DAX hat am Vortag direkt seit Börseneröffnung kräftig nachgegeben und ist mit einem Abschlag von 2,49% bei 14.856 Punkten aus dem Handel gegangen. Aktuell befindet sich der DAX in einer Erholung, bleibt aber angeschlagen. Am Vortag hieß es bereits: "Der übergeordnete Aufwärtstrend ist im DAX weiterhin klar intakt, allerdings ist die Luft nach dem langen vorherigen Anstieg bereits sehr dünn. Dabei warnt ...

