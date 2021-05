DJ Historische Denkmäler mit neuem Leben füllen - Rhomberg Bau und JaKo Baudenkmalpflege gründen DenkMalNeo

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts016/05.05.2021/10:00) - Mit einer ambitionierten Unternehmensgründung unterstützt die Rhomberg Bau Gruppe ab sofort Eigentümer denkmalgeschützter Gebäude und restaurierungsbedürftiger Quartiere: DenkMalNeo bietet seinen Kund:innen von der Planung bis hin zur Ausführung und Vermarktung ein Komplettpaket aus einer Hand - zum Festpreis. Dazu hat sich der traditionsreiche Familienbetrieb aus Vorarlberg, der seit Jahren auch schon in Wien erfolgreich ist, mit den deutschen Restaurierungsspezialisten JaKo Baudenkmalpflege zusammengeschlossen.

"So haben wir das Know-how aller wichtigen Gewerke in einem Haus", erklärt Hubert Rhomberg, Mit-Gründer und CEO der Rhomberg Gruppe, "vom Architekten über die Haustechnik, Statik und denkmalpflegerische Begleitung bis hin zum Brandschutz und sogar dem Energie- und Mobilitätskonzept. Das ermöglicht es uns, unsere Kund:innen umfassend, kompetent und verlässlich zu beraten und zu begleiten."

Dazu bedient sich die Neugründung auch modernster Technologien. "Für die Bestandsaufnahme nutzen wir zum Beispiel ein 3D-Laseraufmaß und erstellen einen digitalen Zwilling, um schon vorab optimale Nutzungs- und Energieversorgungskonzepte festzulegen", sagt Bernd Jäger, Mitgründer von DenkMalNeo und Geschäftsführer bei JaKo Baudenkmalpflege. Genauso fließen Quartiersbetrachtung, nachhaltige Mobilitätsformen oder Gebäudetechnik in die Planungen mit ein. "Alles natürlich streng abgestimmt auf die Vorgaben des Bau-, Brandschutz- und Denkmalrechts", wie Jäger betont.

In der Bundesrepublik verfolgt JaKo Baudenkmalpflege dieses Konzept bereits sehr erfolgreich, jetzt kommt der anspruchsvolle österreichische Markt hinzu. Die deutschen Partner bringen dazu das technische Know-how in Planung und Umsetzung ein, Rhomberg Bau ergänzt um das organisatorische Back-up samt digitaler Lösungen, das Markt-Know-how und das vorhandene Netzwerk vor Ort. Im ersten Schritt konzentriert sich DenkMalNeo auf Wien und Umgebung. "Allein in der Bundeshauptstadt gibt es über 3 300 denkmalgeschützte Gebäude", weiß Rhomberg. "Hier können wir unser Wissen und unsere Erfahrung am besten einbringen."

Mehr Informationen unter: http://www.denkmalneo.at

Über JaKo Baudenkmalpflege Das 1890 als Zimmereibetrieb gegründete Familienunternehmen JaKo Baudenkmalpflege GmbH präsentiert sich heute als Komplettdienstleister für die Gesamtrestaurierung, Translozierung und Restaurierung historischer Gebäude und hat sich deutschlandweit als erfolgreiches, mittelständisches Unternehmen etabliert. Die Vision, einen Menschen und ein historisches Gebäude mit ihren einzigartigen Geschichten zu vereinen, steht dabei stets im Mittelpunkt. Mit Leidenschaft und dem Gespür für historische Gebäudesubstanz wird getreu dem unternehmenseigenen Leitspruch "Träume bewahren. Großes bewegen." gehandelt. Von der Planung bis zur ganzheitlichen handwerklichen Ausführung nach alter Handwerkstradition übernimmt JaKo alle Arbeiten als Generalunternehmer zum Festpreis und überzeugt mit fachlicher Kompetenz und langjähriger Erfahrung. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.jako-baudenkmalpflege.de

Über Rhomberg Bau Im Geschäftsbereich Bau ist die Rhomberg Gruppe als Komplettanbieter tätig und bietet Lösungen und Leistungen für alle Phasen im Lebenszyklus von öffentlichen und privaten Gebäuden. Dieser ganzheitliche Zugang stellt nicht nur eine Optimierung von Kundennutzen und Lebenszykluskosten sicher, sondern ermöglicht auch die Realisierung von Projekten, die die Kriterien der Nachhaltigkeit umfassend erfüllen. Das Leistungsspektrum der Rhomberg Bau reicht von der Planung und Projektentwicklung über (privaten) Wohnbau, öffentlichen und gewerblichen Hoch- und Tiefbau bis zu Umbau, Sanierung und Immobilien- oder Gewerbepark-Management. Im Vordergrund stehen benutzerorientierte, ökologisch wertvolle und sozial sinnvolle Lösungen für Wohn-, Arbeits- oder Begegnungsräume. Rhomberg Bau ist dabei sowohl als Total- wie auch als Generalunternehmer tätig, der schlüsselfertige Projekte realisiert. Das Joint Venture Goldbeck Rhomberg ist ein Spezialist für ökonomische, schnelle und flexible Systembaulösungen. Mit der Beteiligung an Sohm Holz Bautechnik ist Rhomberg Bau im Bereich innovativer Techniken mit dem Baustoff Holz tätig. Rhomberg Bau verfügt über Standorte in Österreich, Deutschland und der Schweiz und beschäftigt 726 Mitarbeitende. Im Geschäftsjahr 2019/20 erwirtschaftete das Unternehmen 333 Mio. Euro. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.rhomberg.com

(Ende)

Aussender: Rhomberg Bau Gruppe Ansprechpartner: Torben Nakoinz Tel.: +43 5574 403-2146 E-Mail: torben.nakoinz@rhomberg.com Website: www.rhomberg.com

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20210505016 ]

(END) Dow Jones Newswires

May 05, 2021 04:01 ET (08:01 GMT)