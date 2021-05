Die Geschäftslage der Unternehmen in der Schweiz hat sich im April weiter aufgehellt. Und die Firmen sind auch bezüglich der Entwicklung in den kommenden Monaten deutlich zuversichtlicher geworden.Zürich - Die Geschäftslage der Unternehmen in der Schweiz hat sich im April weiter aufgehellt. Und die Firmen sind auch bezüglich der Entwicklung in den kommenden Monaten deutlich zuversichtlicher geworden. Die Unternehmen hätten im April eine deutlich bessere Geschäftslage als im Vormonat gemeldet. Die seit Jahresbeginn andauernde Aufwärtsbewegung des Geschäftslageindikators habe sich damit...

