Der Emissionserlös ermöglicht den bereits gesicherten Kauf von über 300 Wohnungen an attraktiven Lagen im Wert von rund CHF 130 Mio.Zürich - Die Fondsleitung startet die Kapitalerhöhung für den Helvetica Swiss Living Fund (HSL Fund; ISIN CH0495275668) über maximal CHF 38 Millionen am 10. Mai 2021. Der Emissionserlös ermöglicht den bereits gesicherten Kauf von über 300 Wohnungen an attraktiven Lagen im Wert von rund CHF 130 Mio. Die Fondsleitung führt in der Zeit vom 10. bis 26. Mai 2021, 12.00 Uhr MESZ für den HSL Fund eine...

