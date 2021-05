DJ Heidelbergcement verkauft Griechenland-Geschäfte an Lafargeholcim

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Baustoffkonzern Heidelbergcement stellt sein Geschäft in Griechenland neu auf. Wie der Konzern mitteilte, verkauft er sein Geschäft mit Zuschlagstoffen in Mandra sowie zwei Transportbetonwerke in Gerakas und Aspropyrgos an Lafargeholcim. Finanzielle Details nannten weder der DAX-Konzern noch der Schweizer Konkurrent.

"Nach der Veräußerung des Kuwait-Geschäfts ist die Neuaufstellung in Griechenland der nächste Schritt bei unserer Portfolio-Optimierung im Rahmen unserer Strategie Beyond 2020", sagte Heidelcement-Chef Dominik van Achten.

Lafargeholcim erhofft sich von dem Zukauf eine Beschleunigung des Wachstums im Griechenland-Geschäft.

