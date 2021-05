Brühl (ots) - Nach dem Motto - Wissen, Wann, Wo. gibt es seit 15 Jahren die Online-Fernsehzeitung "AGRAR-TVNews.de". Monatlich werden dort von Peter Boley, Diplom-Agraringenieur aus dem rheinischen Brühl, die verschiedensten, inhaltsreichen TV-Tipps für die Sparten Gartenbau, Landwirtschaft, Ernährungswirtschaft, Bio sowie Obst und Gemüse veröffentlicht. Neben umfangreichen Sendungsinformationen, kann man zudem einen kostenlosen monatlichen Newsletter per Email abonnieren. Fragen zu Sendungswiederholungen, Verbesserungsvorschlägen und auch Themenwünschen für den Folgemonat werden jederzeit gerne aufgenommen bzw. unverzüglich bearbeitet.Beweggründe zur Entstehung der Homepage:"Bereits während meines Studiums der Agrarwissenschaften an der FH Bingen habe ich meinen Kommilitonen-Kreis immer über die aktuelle Berichterstattung von Agrar-Themen im Fernsehen informiert. So entschied ich mich einige Monate nach dem Studium dazu, eine Homepage zu entwickeln. Ab Februar 2009 entstand die Homepage www.AGRAR-TVNews.de.Entwicklung:In den darauffolgenden Jahren gelang es, einige Fachprintmedien als dauerhafte Kunden zu gewonnen. Die TVNews wurden umfangreicher und das Besucherinteresse stieg stetig. Ferner wurde die Homepage Mitte 2011 professioneller und ansprechender gestaltet. Einen weiteren Durchbruch brachten die Newsticker, die auf RSS Feed Basis erstellt wurden. Von nun an konnten für jede Internetseite diese Newsfeeds kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Zum 10-jährigen Jubiläum entwickelten wir dann eine App. Die AGRAR-TVNews-App stehen nun im Android- sowie im Apple-Bereich zur Verfügung. Ein klarer Mehrwert der AGRAR-TVNews-App ist die Erinnerungsfunktion. Hier kann man interessante Sendungen in den Kalender des Mobiltelefons eintragen lassen und erhält automatisch eine Stunde vor der Ausstrahlung eine Erinnerungs-SMS.Ziel:Verbraucheraufklärung wird immer wichtiger und hierzu möchte ich einen Beitrag leisten. Auch vor dem Hintergrund, dass es sehr viele aufklärende und interessanten Sendungen gibt, die aber zu wenig gefunden werden.Pressekontakt:AGRAR-TVNews.de - Wilhelm-Busch-Str. 13 - 50321 Brühl Verantw. Dipl. Ing. Peter Boley - www.AGRAR-TVNews.de - info@agrar-tvnews.deOriginal-Content von: AGRAR-TVNews.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155375/4907165