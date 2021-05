Berlin (ots) - Anlässlich des 100. Geburtstags des Lyrikers, Essayisten und Übersetzers Erich Fried (geboren 1921 in Wien) veranstalten die Tageszeitung junge Welt und die Kulturzeitschrift Melodie & Rhythmus am Samstag, 8. Mai 2021, eineGala und Filmschau, die als kostenloser Livestream in Internetabrufbar sein wird. Ander ursprünglich im Berliner Kino Babylon geplanten Veranstaltung,die pandemiebedingt nun online durchgeführt werden wird, nehmen u. a. Klaus Fried, Sohn des Dichters, die Liedermacherin Barbara Thalheim mit Jazz-Trio, der Musiker Konstantin Wecker sowie Freunde und Weggefährten Frieds teil.Der 1938 auf der Flucht vor den Nazis nach England emigrierteFried bezog in politischen Debatten inder Nachkriegszeit immerwieder progressive Positionen, unter anderem gegen den Vietnam-Kriegoder für die Außerparlamentarische Opposition in derBundesrepublik.Filmschau und Gala werden durch den Verlag Klaus Wagenbach sowie die Internationale Erich Fried Gesellschaft unterstützt. Der Livestream ist am 8. Mai ab 16 Uhr kostenfrei und für jeden zugänglich im Internet auf jungewelt.de abrufbar. Das vollständige Programm: www.jungewelt.de/erich-fried (jW)Pressekontakt:junge WeltSebastian Carlens - stellv. ChefredakteurTelefon: 030 / 53 63 55-26sc@jungewelt.deOriginal-Content von: junge Welt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/82938/4907164