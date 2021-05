In Baden-Württemberg könnte eine neue Monoverbrennungsanlage für Klärschlamm errichtet werden. Der Abwasserverband Murg und der Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht wollen zusammen den "Klärschlammverwertung Zweckverband Südbaden (KZV)" gründen, heißt es in einer Ratsvorlage der Stadt Gaggenau. Der KZV Südbaden soll demnach in Forchheim am Kaiserstuhl eine Monoklärschlammverbrennungsanlage planen, ...

