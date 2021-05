FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES RHI MAGNESITA PRICE TARGET TO 4400 (3400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RESUMES CINEWORLD GROUP WITH 'EQUAL WEIGHT' - TARGET 115 PENCE - BERENBERG RAISES BELLWAY PRICE TARGET TO 4180 (3240) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES SAINSBURY(J) PRICE TARGET TO 225 (214) PENCE - 'HOLD' - CREDIT SUISSE CUTS SAINSBURY(J) PRICE TARGET TO 266 (271) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 2800 (2300) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BT GROUP PRICE TARGET TO 240 (190) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 1870 (1580) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SIG PRICE TARGET TO 48.80 (41.70) PENCE - 'HOLD' - RBC CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 390 (400) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 200 (195) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES COMPUTACENTER PRICE TARGET TO 2520 (2375) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de