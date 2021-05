DJ SPD kritisiert Union harsch in der Klimadebatte

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--SPD-Fraktionsgeschäftsführer Carsten Schneider hat die Haltung der Union in der Debatte um das Klimaschutzpaket heftig kritisiert und zugleich die Bereitschaft bekundet, einen neuen Gesetzesvorschlag noch in dieser Legislaturperiode umzusetzen. "Dazu sind wir auch bereit, das in den nächsten Wochen noch zu beschließen", sagte er. "Was die Union da treibt, insbesondere Herr Altmaier, das ist schon rotzfrech", betonte Schneider. Das Wirtschaftsministerium habe in den vergangenen Jahren immer gebremst. "Deshalb ist es an der Stelle einfach unehrlich, wie er da auftritt."

Die SPD sei bereit, auch in dieser Legislatur beim Ausbau erneuerbarer Energien zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, betonte Schneider. Jedoch sei die Union bisher nicht bereit gewesen, Ausbauziele für die Zeit ab 2023 zu vereinbaren, was "ein Armutszeugnis" sei. Die jüngsten öffentlichen Aussagen der Union könne man "nur als Heuchelei bezeichnen".

Kritik übte Schneider an dem Vorschlag, den CO2-Preis anzuheben. Der CO2-Preis als Allheilmittel sei eine "marktradikale Lösung", die Menschen mit niedrigem Einkommen benachteilige. Die SPD wolle aber den "klaren sozialen Bezug" mitdenken. Diese Frage sei eine politische Frage hin zur Bundestagswahl. Bei der Reform des Klimaschutzgesetzes sollten Zielzahlen beschlossen werden, "aber nicht die Maßnahmen", machte Schneider klar.

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hatte sich bereits am Vortag skeptisch zu Vorschlägen aus der Union und von den Grünen gezeigt, bei einer Überarbeitung des vom Bundesverfassungsgericht monierten Klimaschutzgesetzes den CO2-Preis anzuheben, und vor einer "sozialen Schieflage" gewarnt.

May 05, 2021

