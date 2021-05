Um 12:03 liegt der der ATX TR mit +1.30 Prozent im Plus bei 6484 Punkten (Ultimo 2020: 5466, auf das All-time-High vom 9.7.2007 bei 6727,44 fehlen aktuell noch 3.75 Prozent). Topperformer der PIR-Group sind Lenzing mit +3.33% auf 114.9 Euro, dahinter AT&S mit +2.77% auf 31.55 Euro und Strabag mit +2.44% auf 35.65 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15048 (+1.29%, Ultimo 2020: 13719). Für einen Aufreger sorgte wieder einmal Janet Yellen, frei nach der Rocky Horror Picture Show "Made me give you the eye and then panic, Janet": Sie musste klarstellen, dass sie keine Zinserhöhungen prognostiziere, um die Inflation einzudämmen, die durch Bidens vorgeschlagene Ausgaben ausgelöst wurde, und ruderte damit in Bezug auf Kommentare zurück die die Märkte ein paar Stunden ...

