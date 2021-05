Mainz (ots) -Mittwoch, 12. Mai 2021, ab 20.15 UhrDeutsche ErstausstrahlungMainz (ots) - Zucker und vegane Ernährung: 3sat zeigt zwei Dokus an einem Abend - am Mittwoch, 12. Mai 2021, ab 20.15 Uhr. Vier von zehn Schweizerinnen und Schweizern sind übergewichtig. Unter anderem ist der zu hohe Zuckerkonsum daran schuld. Überall ist Zucker drin. Selbst dort, wo man es nicht für möglich hält. Eine fünfköpfige Familie aus dem Kanton Aargau hat einen Monat lang zuckerfrei gelebt. Die überraschenden Erkenntnisse zeigt die Doku "Zucker - Die süße Droge" um 20.15 Uhr in deutscher Erstausstrahlung. Der Film steht nach der Ausstrahlung 30 Tage lang in der 3sat-Mediathek zum Abruf bereit. Im Anschluss folgt die Doku "Achtung, vegan! - Ein Boom und seine Gefahren" um 21.05 Uhr. Vegan ist in, und viele Menschen haben ihre Ernährung bedenkenlos auf dieses Konzept umgestellt. Doch das Weglassen tierischer Produkte kann zu erheblichen Mangelerscheinungen führen."Zucker macht süchtig, denn Zucker aktiviert im Hirn die gleichen Rezeptoren wie andere Drogen", sagt die Basler Ärztin Bettina Wölnerhanssen. Darum sei es auch so schwierig, Eigenverantwortung zu übernehmen und den eigenen Zuckerkonsum zu reduzieren. Auch die Familie Rechsteiner mit drei Kindern im Teenageralter aus Döttingen ist der süßen Verführung nicht abgeneigt. Allerdings will die Familie in der Doku "Zucker - Die süße Droge" von Martina Egi und Iris Rüfenacht-Kappeler herausfinden, was der Zuckerkonsum bei ihnen bewirkt, und lässt sich auf einen Versuch ein: Alle fünf Familienmitglieder wollen einen ganzen Monat lang auf Lebensmittel mit zugefügtem Zucker verzichten. Das ist einfacher gesagt als getan. Erwachsenen Menschen empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) nicht mehr als 50 Gramm Zucker pro Tag, Kindern die Hälfte. In der Schweiz sind die meisten Menschen mit der doppelten Zuckermenge alarmierend weit von den WHO-Richtwerten entfernt. Die Politik macht wenig Druck auf die Nahrungsmittelproduzenten und setzt auf die Eigenverantwortung der Konsumentinnen und Konsumenten.In der anschließenden Dokumentation "Achtung, vegan! - Ein Boom und seine Gefahren" von Medizinjournalist Bernhard Hain geht es um vegane Ernährung. Ärztinnen und Ärzte empfehlen medizinische Begleitung, um zum Beispiel Eisenmangel auszugleichen. Hain zeigt, wie ein sinnvoller Umgang mit veganer Ernährungsweise aussieht und welche Gefahren im unbegleiteten Veganismus lauern.Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/ernaehrung"Achtung, vegan! - Ein Boom und seine Gefahren" als Video-Stream: https://kurz.zdf.de/W9F/3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/4907395