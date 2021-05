DGAP-News: Bybit / Schlagwort(e): Sonstiges

Bybit lanciert Cloud Mining für erleichterten Zugang zu Ethereum-Mining für alle



05.05.2021 / 12:35

SINGAPUR - Media OutReach - 5. Mai 2021 - Die Krypto-Börse Bybit führt im Mai ein neues Angebot namens Bybit Cloud Mining ein. Dabei handelt es sich um ein Mining-as-a-Service (MaaS)-Produkt, mit dem Benutzer bereits ab 100 USD sofortigen Zugang zum Ethereum-Mining (ETH) erhalten.

Risikoarmes Schürfen nach Kryptowährungen für alle

Das ungebrochene Wachstum der Kryptowährungen im Verlauf der letzten Monate hat weitreichende Beachtung gefunden und vielerorts das Interesse am Mining nach Kryptowährungen - oder dem Erhalt von Krypto-Token zur Überprüfung von Transaktionsblöcken - geweckt.



Allerdings gibt es eine ganze Reihe von Faktoren, die die Rentabilität dieses Unterfangens einschränken. Dazu gehören das Angebot und der Preis des Computersystems, die Betriebs- und Wartungskosten sowie die Stromgebühren, die das Schürfen nach Kryptowährungen allesamt kostspielig und aufwändig machen.



Cloud Mining von Bybit ist der erste Neuzugang zur ByFi-Produktfamilie, der seinen Benutzern dabei helfen will, sich in der boomenden, sich aber auch ständig wandelnden Branche zurechtzufinden, indem er zunächst die Zugangsbarrieren senkt. Mit seinem mühelosen Zugang zum Schürfen eröffnet das Cloud Mining Chancen auf höhere Rentabilität und geringere Risiken. Über Bybit Cloud Mining werden einem entfernt gelegenen Datenzentrum mit gemeinsamer Rechenleistung Hash-Power bzw. Hashrate angeboten, um Ethereum zu schürfen. Für Benutzer steht dieses Angebot bereits ab 100 USD zur Verfügung, und sie müssen dafür nicht einmal ihre eigene Hardware nutzen.

Hop-on/Hop-off: hohe Sichtbarkeit und Rentabilität

Cloud Mining von Bybit bietet flexible Pläne für 7, 21 und 42 Tage. Benutzer erhalten die Möglichkeit, einen kurzfristigen Anlageplan individuell so zu gestalten, dass sie eine höhere Rentabilität erreichen, und gleichzeitig das Risiko von Preisschwankungen und unvorhergesehenen Marktaktivitäten langfristig senken. Der Service steht unmittelbar nach dem Kauf zur Verfügung und ist zu 100 % nutzbar. Jegliche Ausfallzeiten werden von Bybit gedeckt, so dass Benutzer mit höherem Selbstvertrauen schürfen können.



"Wir freuen uns sehr über die Einführung des Bybit Cloud Mining. Für uns ist es eine ideale Lösung insbesondere für Benutzer, die zwar am Schürfen von Kryptowährungen interessiert sind, sich jedoch die aufwändige Betriebs- und Hardwarewartung ersparen möchten", erklärt Bill Xing, Leiter für Finanzprodukte bei Bybit. "Mit Cloud Mining von Bybit müssen Benutzer nur die von ihnen gewünschte Hashrate kaufen und können sich danach bequem zurücklehnen und zuschauen, wie ETH direkt ,aus der Cloud' geschürft wird."



Über Bybit

Bybit ist eine Börse für Kryptowährungen, die im März 2018 gegründet wurde. Das Unternehmen bietet Kleinanlegern und institutionellen Kunden weltweit Services im Bereich Onlinehandel und Online-Mining sowie API-Support.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.bybit.com/

Für aktuelle News folgen Sie Bybit auf den Social-Media-Plattformen Twitter und Telegram.

