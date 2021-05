Seit 1.100 Jahren existiert die Royal Mint. Nun hat sie die größte Goldmünze in ihrer Geschichte hergestellt Gegründet wurde die Royal Mint im Jahre 886 und sie ist seit 1980 in Wales beheimatet. Sie stellt nicht nur britische Münzen her, sondern auch Münzen für viele andere Staaten sowie Münzen für Olympische Spiele. Seit dem 16. Jahrhundert hat sie eine Monopolstellung. Die nun fabrizierte Zehn-Kilo-Münze ist etwas Besonderes, die Herstellung dauerte 400 Stunden und sie ist bereits verkauft für ...

