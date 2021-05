DJ Bund will seine Milliarden-Anlagen schrittweise vergrünen

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeskabinett hat die erste deutsche Strategie für nachhaltige Finanzierung beschlossen, um Investitionen in den Klimaschutz zu stärken. Unter anderem sollen die unterschiedlichen Versorgungsfonds des Bundes ihre Aktienanlagen Schritt für Schritt in Nachhaltigkeitsindizes anlegen. Das betroffene Anlagevolumen umfasst rund 9 Milliarden Euro. Mit der Sustainable-Finance-Strategie stellt sich Berlin auch klar gegen Bestrebungen Frankreichs, die Atomkraft in der EU als nachhaltig einzustufen.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) bezeichnete den Beschluss als "entscheidende Weichenstellung für die Finanzwirtschaft: Klimaschutz und Nachhaltigkeit werden zum Leitmotiv." Das sei wichtig, denn der Finanzmarkt könne Billionen von Euro bewegen. Scholz selbst will dazu noch in diesem Jahr ein Konzept vorlegen, wie die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) mit Blick auf die Nachhaltigkeit gestärkt werden kann.

Mit den insgesamt 26 Maßnahmen will die Regierung Deutschland auch mithilfe der Förderbank KfW zu einem führenden Sustainable Finance-Standort ausbauen. Künftig sollen weitere grüne Bundeswertpapiere begeben und zur Referenzgröße im grünen Euro-Kapitalmarkt werden. Im vergangenen Jahr hatte der Bund mit der Ausgabe von zwei grünen Anleihen bereits 11,5 Milliarden Euro eingespielt.

Neu sind weitergehende Transparenzpflichten für die Wirtschaft. Künftig müssen alle börsennotierten Unternehmen und großen Unternehmen mit Haftungsbaeschränkung Nachhaltigkeitsberichte vorlegen und darin ihre Klimarisiken auflisten. Die Berichte müssen durch Abschlussprüfer testiert werden, um Greenwashing zu vermeiden. Den neuen Anforderungskatalog will die Bundesregierung auch in die anstehenden Verhandlungen zur EU-Richtlinie für bessere unternehmerische Sozialverantwortung (Corporate Social Responsibility, CSR) einbringen.

Berlin bei Atomkraft auf Konfrontation mit Paris

Damit ökologische und soziale Finanzprodukte für Anleger besser erkennbar werden, plant die Bundesregierung eine Nachhaltigkeitsampel. Zunächst will Berlin dazu auf die EU-Kommission warten, die derzeit konkrete Kriterien für nachhaltige Anlagen in ihrer sogenannten Taxonomie ausarbeitet. Wenn eine EU-weite Lösung nicht gelingt, soll das nationale Ampelsystem kommen.

Zugleich stellt die Bundesregierung klar, dass Atomkraft nicht als nachhaltig gelten könne. "Wer das Gegenteil behauptet, gefährdet die Glaubwürdigkeit einer nachhaltigen Finanzmarktpolitik", betonte Umweltministerin Svenja Schulze (SPD). Damit geht Berlin auf direkte Konfrontation mit Frankreich. Der Atomriese setzt sich im Zuge der derzeitigen Taxonomie-Verhandlungen mit weiteren EU-Staaten in Brüssel dafür ein, klimaneutrale Kernkraftwerke als grün zu klassifizieren. "Atomenergie ist wirtschaftlich nicht mehr rentabel, sie ist nicht sauber und birgt unvermeidbare, große Restrisiken, die nicht mehr auf die Allgemeinheit abgeladen werden dürfen", warnt indes Schulze.

Die Bundesregierung will mögliche Klimarisiken für die Real- und Finanzwirtschaft auch weiter in den Blick nehmen. Dazu soll eine eigene Szenario-Studie in Auftrag gegeben werden.

May 05, 2021

