Paris (www.anleihencheck.de) - Mit Mario Draghi hat ein bekannter und versierter Politiker die Regierungsgeschäfte in Rom übernommen, das weckt Hoffnung für Italiens Wirtschaft und die Börse in Mailand, so die Analysten der BNP Paribas.Den Kopf in die Hände gestützt, den Blick gesenkt, Mundschutz, graue Haare - ein Bild wie ein Omen, das um die Welt gegangen sei, aufgenommen am 18. Februar 2021, wenige Tage nach der Ernennung Mario Draghis zum neuen italienischen Ministerpräsidenten. Draghi allein im römischen Parlament. Denke er nach? Verzweifle er? Allein gelassen von seinen Parlamentariern? Alles möglich, denkbar. ...

