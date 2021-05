Zürich (www.anleihencheck.de) - Das Umfeld für die Aktien- und Unternehmensanleihenmärkte, hier vor allem im Segment High Yield, ist immer noch sehr gut, so Beat Thoma, CIO bei Fisch Asset Management.Die Trends in punkto Konjunktur, Inflation und langfristige Zinsen seien moderat und unter Kontrolle der Zentralbanken. Auch die stark steigenden Geldmengen würden sich als eine äußerst gute Stütze erweisen. Und die seit einiger Zeit restriktivere Geldpolitik der Chinesischen Zentralbank sorge im globalen Kontext für eine Dämpfung von Überhitzungserscheinungen und wirke ausgleichend. Zudem werde bereits jetzt eine restriktivere Geldpolitik der US-Notenbank zum Jahresende diskutiert. Damit werde potenzielles Schadenspotenzial in den aktuellen Kursen eingepreist. Insgesamt bleibe das klassische "Goldilocks"-Umfeld vorerst intakt - insbesondere für zyklische Industriewerte und Substanzwerte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...