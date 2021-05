Berlin (ots) - Weiterer Schritt auf dem Weg zur einer nachhaltigen RessourcenwirtschaftDer Bundestag will am morgigen Donnerstag die Novelle des Verpackungsgesetzes verabschieden. Dazu erklärt die umweltpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Marie-Luise Dött:"Bei der Reduzierung von Verpackungsabfällen und der besseren Nutzung von Sekundärrohstoffen aus Verpackungen kommen wir einen weiteren wichtigen Schritt voran. Mit der Novelle des Verpackungsgesetzes werden die bereits bestehenden Verbote von Plastiktüten und Einwegprodukten wie Besteck und Geschirr, Wattestäbchen und Strohhalmen um weitere Elemente ergänzt. Zu den Neuerungen gehören die Ausweitung der Pfandpflicht auf weitere Getränkeverpackungen aus Kunststoff und Mindesteinsatzquoten von Rezyklaten für bestimmte Verpackungen. Der Lebensmittelhandel wird ab einer bestimmten Geschäftsgröße verpflichtet, zusätzliche Mehrwegangebote zu unterbreiten.Somit ist die Novelle des Verpackungsgesetzes ein weiterer Baustein auf unserem Weg hin zu einer nachhaltigen Ressourcenwirtschaft mit immer weniger Abfall."Hintergrund: Die CDU/CSU-Fraktion ist die größte Fraktion im Deutschen Bundestag. Sie repräsentiert im Parlament die Volksparteien der Mitte und fühlt sich Freiheit, Zusammenhalt und Eigenverantwortung verpflichtet. Auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes setzt sich die Unionsfraktion für einen starken freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat, die soziale und ökologische Marktwirtschaft, die Einbindung in die westliche Wertegemeinschaft sowie für die Einigung Europas ein. Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag ist Ralph Brinkhaus.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-53015Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7846/4907595