Eine an Makrodaten sehr ereignisreiche Woche sorgte an den Finanzmärkten in Summe trotzdem nur für wenig Bewegung. Keinen neuen Erkenntnisgewinn brachte die Sitzung der US-Zentralbank Fed in der vergangenen Woche. Jeglicher Hinweis auf ein baldiges Tapering blieb aus und der erwartete Anstieg der Inflationsrate über zwei Prozent in den nächsten Monaten wird als temporäres Phänomen abgetan. Die anhaltend starke Entwicklung der US-Wirtschaft wurde durch Zahlen zum BIP-Wachstum im ersten Quartal 2021 untermauert. Die Wirtschaft wuchs um 6,4 Prozent (annualisiert). Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...