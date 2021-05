Nach seinem Rausschmiss bei Facebook und Twitter hatte Donald Trump die Rückkehr ins Social-Media-Universum mit einer eigenen Plattform angekündigt. Die ist jetzt da - in Form eines Blogs. Es werde groß sein und dutzende Millionen Menschen anziehen, gar das Spiel komplett neu definieren - so großspurig kündigte Jason Miller, Berater von Donald Trump, das Social-Media-Comeback des Ex-US-Präsidenten auf einer eigenen Plattform noch im März an. Jetzt ist Trump tatsächlich zurück. Bei "From the Desk of Donald J. Trump" handelt es sich allerdings - anders als erwartet - weniger um ein ...

