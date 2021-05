Hochleistungsmodelle ermöglichen eine bessere Risikoselektion und Preisgestaltung sowie stärkere Portfolios

RMS, ein weltweit führendes Unternehmen für die Modellierung und Lösungen zu Katastrophenrisiken, hat heute neue Modelle angekündigt.

Auf der alljährlichen Konferenz RMS Exceedance sagte Mohsen Rahnama Ph.D., Chief Risk Modeling Officer und Executive Vice President:"Risiken sind zunehmend komplexer und immer mehr miteinander verflochten. RMS setzt den Fokus auf die Bereitstellung sehr hochwertiger und transparenter, robuster Katastrophenmodelle für die Branche in diesem Umfeld. Unsere neuen Modelle für Binnenhochwässer und Karten für weltweite Hochwassergefahren umfassen eine wichtige Gruppe von Regionen, in denen Hochwasser die größte Gefahr ist. Auf sie entfallen inzwischen 100 Prozent der weltweit gebuchten Beiträge für Hochwasser. Mit der wesentlichen Aktualisierung des RMS North Atlantic Hurricane Model (Modell für Hurrikane im Nordatlantik) werden der neueste Stand der Wissenschaft und die jüngsten Erkenntnisse ab dem Jahr 2017 berücksichtigt."

Weltweiter Versicherungsschutz für Hochwasser

Wichtige Modelle und Karten für Hochwasser, die heute auf der Exceedance 2021 angekündigt wurden, sind:

Ein neues Binnenhochwassermodell für China, das im Juni 2021 sowohl in RiskLink Version 21.0 als auch Risk Modeler, der Cloud-Plattform von RMS für Modellausführung und Analytik, verfügbar sein wird.

Neue Binnenhochwassermodelle für Neuseeland und Südostasien (Thailand, Singapur, Malaysia und Indonesien), die in der zweiten Jahreshälfte 2021 zur Verfügung stehen.

Weltweite Hochwassergefahrenkarten für über 200 Länder, die in der zweiten Jahreshälfte 2021 ebenfalls verfügbar sein werden.

Mit dieser wichtigen Erweiterung bietet die RMS Global Flood Solution Suite jetzt eine einzigartige Abdeckung durch hochauflösende Hochwassermodelle und einen einheitlichen Ansatz für das Management aller weltweiten Hochwasserrisiken. Diese Modelle und Karten decken die weltweit gebuchten Bruttobeiträge für Hochwasser zu 100 Prozent ab.

Hurrikane im Nordatlantik

Überdies wurden bedeutende Aktualisierungen der branchenführenden Modelle für Hurrikane im Nordatlantik (North Atlantic Hurricane, NAHU) angekündigt. Version 21.0 der Modelle für Hurrikane im Nordatlantik umfasst jetzt mittelfristige Ereignisraten, Erkenntnisse aus den Hurrikansaisons 2017 bis 2020 und eine neue alternative Übersicht über die Anfälligkeit von Leitungen in Wohngebieten Floridas. Insbesondere hat RMS eine alternative Risikobetrachtung für die den Dachersatz betreffende 25-Prozent-Regel der Bauordnung von Florida integriert, die in der Bauordnung für Florida von 2017 von der Hochgeschwindigkeits-Windzone (High Velocity Hurricane Zone, HVHZ) auf den gesamten Bundesstaat Florida erweitert wurde. Auf Grundlage dieser wichtigen Aktualisierungen können die Kunden fundiertere Entscheidungen zur Tarifgestaltung treffen.

Weitere Modelle für 2021 von RMS

RMS Canada Wildfire Model ist jetzt ebenfalls in der RMS North America Wildfire Models Suite enthalten und ab sofort verfügbar. Das Modell Canada Wildfire deckt Kanada von Küste zu Küste ab. Ähnlich wie das Wildfire Model für die USA von RMS beinhaltet das Modell für Kanada den Ausbruch und die Ausbreitung von Waldbränden, Glutausbreitung, Rauchausbreitung und Großbrände in Städten sowie das Finanzmodell mit den Stunden- und Entfernungsklauseln für die Darstellung der Versicherungsbedingungen.

RMS Cyber Solutions Version 5.1 ist ab sofort verfügbar und enthält ein neues Dashboard, das Versicherern leistungsstarke Analysen für das Cyberspace-Versicherungsgeschäft und umfangreiche Daten zu Vorfällen und Bedrohungen im Cyberspace bietet.

RiskLink Version 21.0

RiskLink 21.0 wird im Juni 2021 verfügbar sein. Alle RiskLink-Modelle werden gleichzeitig sowohl in RiskLink als auch in Risk Modeler enthalten sein.

Über RMS

Risk Management Solutions, Inc. (RMS) unterstützt Versicherer, Finanzmärkte, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen bei der Bewertung und dem Management weltweiter Risiken, die von der Natur und vom Menschen verursacht werden, wie etwa Hurrikane, Erdbeben, Hochwasser, Klimawandel, Cyberrisiken und Pandemien. Modelle von RMS bilden die Grundlage der Schaden- und Unfallversicherungsbranche mit einem Volumen von fast zwei Billionen Dollar und viele Versicherer, Rückversicherer und Makler auf der ganzen Welt verlassen sich auf die wissenschaftlichen Modelle von RMS.

RMS hat für die Katastrophenrisikobranche Pionierarbeit geleistet und steht durch die Verbindung von Daten und fortschrittlichen wissenschaftlichen Modellen mit modernster SaaS-Technologie weiterhin an der Spitze von Innovation. Marktführer verschiedener Branchen können die Risiken der Zukunft mit RMS Risk Intelligence (RI) angehen, unserer offenen, vereinheitlichten Cloud-Plattform für weltweite Risiken, die es ihnen ermöglicht, auf die HD-Modelle, umfangreichen Datenebenen, intuitiven Anwendungen und APIs von RMS zuzugreifen.

Als zuverlässiger Lösungspartner ermöglicht RMS ein effektives Risikomanagement für eine bessere Entscheidungsfindung in der Erkennung, Selektion, Minderung, Zeichnung und dem Portfoliomanagement von Risiken.

