Original-Research: capsensixx AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu capsensixx AG



Unternehmen: capsensixx AG

ISIN: DE000A2G9M17



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Halten

seit: 05.05.2021

Kursziel: 16,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Sebastian Weidhüner



capsensixx schließt Geschäftsjahr mit solider operativer Entwicklung ab, jedoch unterhalb unserer Erwartungen



capsensixx hat jüngst den Geschäftsbericht für das Jahr 2020 veröffentlicht, der eine anhaltend starke Marktperformance widerspiegelt, wenngleich das Unternehmen unsere Ergebniserwartungen untertroffen hat.

[Tabelle]



Personalbedingter Ergebnisrückgang: Infolge der andauernden Kapitalmarkterholung stiegen die Nettoprovisionserlöse in Q4/20 zwar auf 7,2 Mio. Euro (+12,8% yoy), unsere Prognose (8,7 Mio. Euro) wurde aufgrund höher als erwarteter Performancegebühren in der Fondsverwaltung, die fast ausschließlich zum Jahresende abgerechnet werden, aber nicht erreicht. So lag die Rohertragsmarge im Schlussquartal mit 16,5% um 0,5 PP unter Vorjahr, obwohl capsensixx im Gesamtjahr einen Anstieg um 1,2 PP auf 21,9% erzielte. Das EBITDA untertraf im Jahresschlussquartal mit 1,9 Mio. Euro (-50,9% yoy) spürbar unsere Prognose i.H.v. 3,3 Mio. Euro. Insbesondere erhöhte Personalaufwendungen (Q4: +0,8 Mio. Euro qoq; +37,1% qoq) infolge eines ausgeweiteten Know-how-Aufbaus für die Umsetzung von zusätzlichen aufsichtsrechtlichen und gesetzlichen Vorgaben trugen zu der Entwicklung bei.



Von Vorsicht geprägter Ausblick 2021: Vor dem Hintergrund einer lt. Capsensixx unsicheren Wirtschaftslage, wird im laufenden Geschäftsjahr ein Anstieg des EBITDAs und der verwalteten Assets zwischen je 2 und 5% erwartet. Wir positionieren uns aufgrund des Erreichens neuer All-Time-Highs, die capsensixx' Kunden zugutekommen sollten, etwas optimistischer (MONe EBITDA: +6,9%). Auch mittel- und langfristig sehen wir das Unternehmen angesichts der hohen Servicequalität in der Fondsverwaltung nach wie vor sehr gut positioniert, um an dem sukzessiven Wachstum der Asset-Management-Industrie zu partizipieren.



Ausweitung des Aktienrückkaufsprogramms: Zuletzt erwarb capsensixx zweimal je 130.000 eigene Aktien (Gesamtanteil: 7,58%) für Ø 13,50 Euro, die perspektivisch v.a. im Zuge von Akquisitionen eingesetzt werden sollen. Die Annahmeverhältnisse i.H.v. 4,36 bzw. 4,54% implizieren, dass jeweils rund 2,9 Mio. Aktien angedient wurden, was aufgrund des geringen Streubesitzes eine Beteiligung der PEH Wertpapier AG am Rückkaufprogramm voraussetzt. Das Unternehmen beabsichtigt eine Fortsetzung der Rückkäufe, weshalb uns das Downside-Risko der Aktie durch ein limitiertes Handelsvolumen zunächst begrenzt erscheint.



Fazit: Im Jahresschlussquartal verfehlte Capsensixx v.a. aufgrund überproportional gestiegener Personalkosten unsere Ergebniserwartung. Nach Anpassung und Fortschreibung unseres DCF-Modells ergibt sich ein neues Kursziel von 16,00 Euro (zuvor: 14,50 Euro). Wir stufen die Aktie angesichts eines Upside-Potenzials < 10% jedoch auf 'Halten' ab. Fortschritte in der avisierten Erschließung neuer Geschäftsbereiche sowie zusätzliche Skaleneffekte könnten jedoch als neuerliche Kurstrigger fungieren.







