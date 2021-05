Am Dienstagabend sorgte FED Chefin Yellen noch für schlechte Stimmung an den Märkten, als sie eine mögliche Zinserhöhung ins Spiel brachte. Nahezu alle Asset-Klassen rutschten ab, auch die großen Kryptowährungen. Heute ist der Spuk schon wieder vorbei und viele Krypto-Coins ziehen an. Besonders stark meldet sich Ripple zurück.DER AKTIONÄR berichtete über die kurzzeitige Verschnaufpause bei der Ripple-Rallye. Zum Monatswechsel in den Mai markierte der Ripple-Kurs (XRP) noch ein neues Zwischenhoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...