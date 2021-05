Paris (ots/PRNewswire) - HR Path, ein Mitglied von French Tech, hat eine Finanzierung von Banken in Höhe von 113 Mio. EUR bekannt gegeben, mit der das Wachstum beschleunigt werden soll und das Unternehmen zur weltweiten Referenz im Bereich Personalmanagement werden möchte.HR Path bietet Unternehmen Betreuungsdienste für verbesserte Leistungen im Personalbereich. Diese Dienstleistungen umfassen Beratung zur HR-Transformation, Implementierung von Softwarelösungen sowie ausgelagerte Lohnbuchhaltung.Diese neue Finanzierungsrunde wurde von folgenden Banken ermöglicht: Société Générale, BNP, Crédit Agricole, Banque Palatine, LCI und Caisse d'Epargne. Der Gesamtbetrag beträgt 113 Millionen Euro und wird HR Path die nötigen Mittel zur Verfügung stellen, um seine Ziele zu erreichen.HR Path plant, sein Wertversprechen in allen Ländern zu erweitern, in denen der Konzern bereits präsent ist, wobei der Schwerpunkt auf den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Deutschland und Spanien liegt.Zudem gibt HR Path heute die Übernahme von Whitaker-Taylor bekannt, einem Beratungsunternehmen für HR-Technologie mit umfassender Erfahrung mit SAP SuccessFactors und SAP HR. Es wurde 2007 gegründet und basiert auf soliden Teams und einem weltweiten Kundenstamm, insbesondere in den USA und in Europa."Wir bedanken uns bei unseren Partnerbanken und unseren Beratern, Volt Associés, die uns bei diesem Abenteuer unterstützt haben. Die HR-Transformation hat sich angesichts der Einschränkungen durch die Gesundheitskrise beschleunigt. In den letzten Monaten sind Personalfragen zur Priorität geworden: Talentmanagement und Anpassung an Veränderungen werden immer wichtiger, und die Auslagerung des Personalmanagements, insbesondere der Lohn- und Gehaltsabrechnung, nimmt zu. HR Path ist in der Lage, die neuen Herausforderungen für Unternehmen im Bereich Personalmanagement zu meistern. Diese neue Finanzierungsrunde bringt uns unserem Ziel näher, unsere aktuellen und zukünftigen Kunden zu unterstützen", so François Boulet und Cyril Courtin, die Gründungspartner von HR Path.Informationen zu HR PathHR Path, ein weltweit führender Experte im Bereich Personalmanagement, unterstützt Unternehmen, bei denen das Humankapital im Mittelpunkt der digitalen Transformation steht. "Advise, Implement & Run" (Beratung, Implementierung und Ausführung): Das sind die drei Säulen der HR Path Group, mit denen die Leistung von Unternehmen im Bereich Personalmanagement verbessert werden soll. HR Path wurde 2001 gegründet und betreut mehr als 1.300 Kunden in 18 Ländern. Der Umsatz beträgt derzeit 130 Millionen USD.Besuchen Sie www.hr-path.com und folgen Sie uns: https://www.linkedin.com/company/hr-path.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1279017/HR_Path_Logo.jpgPressekontakt:fabienne.latour@hr-path.comOriginal-Content von: HR Path, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148171/4907713